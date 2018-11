Danish Crown har solgt hele produktionen fra sin nye fabrik i Kina til kæden Win-Chain, skriver selskabet.

Danish Crown har indgået en stor aftale i Kina. Aftalen er med selskabet Win-Chain, der aftager 250 ton svinekød i ugen fra Danish Crown i fem år.

Samlet har aftalen en værdi over de fem år på mindst 2,3 milliarder kroner, skriver Danish Crown.

- Det er fantastisk for Danish Crown at kunne indgå en så stor og omfattende aftale med Win-Chain og Alibaba-Group.

- Med ét slag bliver vores produkter tilgængelige på både Win-Chains digitale platforme og i de Alibaba-ejede supermarkedskæder i hele Shanghai-regionen, skriver administrerende direktør i Danish Crown Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Tidligere i år begyndte Danish Crown at opføre en større forædlingsfabrik i Kina nær Shanghai. Den skal årlige kunne producere op til 14.000 ton forædlede produkter.

Forædling dækker over ting som udskæringer og pakning modsat at sælge fersk svin. Det er generelt en bedre forretning end at sælge fersk svin.

- Det kinesiske marked flytter sig enormt hurtigt lige nu. Der er en kolossal vækst i e-handlen, hvor forbrugere køber varerne og får dem leveret derhjemme få timer senere.

- Dernæst er forbrugerne i stedet for at købe fersk kød på fødevaremarkeder - "wet markets" - begyndt at købe detailpakkede produkter i supermarkederne, præcis som vi kender det i Danmark.

- Endelig spiser flere og flere kinesere ude, ligesom vi ser i USA eller Europa. Nu kommer vi længere frem i værdikæden i Kina, og det ser jeg et markant potentiale i, skriver Jais Valeur.

Med et minimumssalg på 2,3 milliarder kroner over fem år er det årlige salg i kontrakten på 460 millioner kroner.

Til sammenligning var Danish Crowns omsætning i sit seneste regnskabsår på 62 milliarder kroner eller 62.000 millioner kroner.

