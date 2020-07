»Det er sådan her, du finder ud af, at du er ved at blive gammel.«

Sådan lyder det fra den amerikanske mand Daniel Alvarado, der på det sociale medie TikTok denne uge har delt en video om brugen af et simpelt håndtegn, som siden er blevet set mere end to millioner gange.

Det skriver Independent.

I videoen forklarer Daniel Alvardo, der er fra New York og far til to, at der tilsyneladende er sket et skifte i den måde, forskellige generationer viser 'håndtegnet' for en telefon.

@guesswho_718 Even the hand gesture game has changed @kamilo.ny @guesswhos_wifey @itz_daniella12 ##LaughPause ##dadsoftiktok ##momsoftiktok ##over30 ##kids ##fyp ♬ original sound - guesswho_718

I begyndelsen af videoen spørger han sin hustru, hvordan hun med sine hænder vil signalere, at hun taler i telefon.

Hun tager derefter sin ene hånd op til øret og stritter med både tommelfinger og ringfinger for at lave det velkendte tegn for et telefonrør.

Da han derefter spørger sin datter og søn om det samme, får han et noget andet svar.

Begge børn tager nemlig en helt flad hånd op til deres øre - som for at signalere de helt flade mobiler, som de kender til.

I kommentarfeltet under Daniel Alvarados video skriver flere, at de har testet det på deres egne børn:

'Testede det på mine børn, og du har helt ret,' skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Jeg spurgte mine børn om det og... jeg er officielt gammel.'

'Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Det havde jeg ikke troet,' lyder det fra en anden bruger.