Da den israelske techmilliardær Eyal Waldman faldt ud af, hvad der var sket, afbrød han med det samme sin ferie i Indonesien og fløj hjem til Israel.

Kort efter befandt han sig midt i kampzonen. Her fandt han, hvad han ledte efter – og så alligevel ikke.

Eyal Waldmans datter Danielle var sammen med sin kæreste Noam Shai på musikfestivalen Supernova i Negev-ørkenen nær grænsen til Gaza, da Hamas 7. oktober pludselig stormede stedet og forvandlede dansefesten til en uhyggelig massakre.

24-årige Danielle Waldmann og kæresten Noam Shai var blandt de savnede – og Eyal Waldmann var fast besluttet på at finde dem, selvom det var særdeles farligt at nærme sig grænsen til Gaza, hvor der på det tidspunkt stadig var hårde kampe mellem israelsk militær og Hamas-krigere.

En video optaget med en mobiltelefon viste, at det unge par på et tidspunkt befandt sig i deres bil og forsøgte at flygte fra Hamas-terroristerne, skriver BBC.

Den bil fandt Eyal Waldman nær musikfestivalen.

»Der var en masse blod,« siger han til BBC.

I første omgang var Eyal Waldman lettet, da han ikke fandt sin datter inde i bilen, som var blevet gennemhullet af skud.

Men to dage senere blev hans håb slukket: Her blev Danielle Waldmans lig fundet.

Også kæresten Noam var blevet dræbt af Hamas.

»Hun var en fantastisk kvinde,« siger Eyal Waldman til BBC med en både kærlig og sorgfyldt stemme.

»Hun elskede at danse. Hun elskede dyr. Hun elskede mennesker. Hun havde mange, mange venner. Hun elskede at stå på snowboard, at dykke og at køre på motorcykel med Noam,« tilføjer han om datteren Danielle, som blev begravet 12. oktober.

Mange mødte op ved Danielle Waldmans og Noam Shais begravelse. Foto: Ariel Schalit/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mange mødte op ved Danielle Waldmans og Noam Shais begravelse. Foto: Ariel Schalit/AP/Ritzau Scanpix

Eyal Waldman blev milliardær, da han i 2019 solgte det israelske techfirma Mellanox Technologies, og sideløbende med sin erhvervskarriere har han arbejdet for fred og forbrødring mellem israelere og palæstinensere. Han har blandt andet doneret et millionbeløb til et af Gazas hospitaler.

Det fortryder han ikke, trods Hamas' brutale drab på hans elskede datter.

Tværtimod mener Eyal Waldman, at arbejdet for en reel tostatsløsning bør fortsætte – men først efter at Hamas er sat ud af spillet.

»Der er brug for et nyt lederskab på begge sider. Derefter håber jeg, at vi om to til fire år vil være i stand til at indgå fred og opbygge to stater for de to folk, så vi vil være i stand til at leve side om side,« siger han.