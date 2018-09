En damefrisør i Taiwan havde fundet på en lidt for smart måde at reklamere for sin forretning. Han havde sat to skilte op, der bar en forbløffende lighed med nazisternes hagekors.

Nu er han blevet tvunget til at male hagekorset over.

Ifølge avisen Taiwan News havde ejeren af Berlin Hair Salon i byen Hsinchu malet tegnet over, så kun navnet på salonen var at se.

Malingen blev påført efter en uge med vredesudbrud.

Blandt de, der kritiserede de nye skilte, er regionens tyske og jødiske samfund.

Også salonens Facebook-side har skiftet udseende, efter at den fik hundredevis af negative kommentater.

Ifølge avisen The Taipei Times havde ejeren Hsu Chen-yang oprindeligt forsvaret sin forretning og de nye skilte. De var lavet som fire barberblade, påstod han.

Han havde ikke selv designet skiltene, men købt dem hos en skiltedesigner.

Et skilt med et hagekors og teksten 'Berlin' hænger uden for damefrisøren i Hsinshu City i det nordlige Taiwan. Foto: DAVID CHANG/EPA/RITZAU SCANPIX

Og han nægtede enhver forbindelse mellem butikkens logo og de historiske begivenheder.

Har har også fortalt tv-selskabet EBC, at folk havde urineret og lavet stort uden for hans forretning. Nu vil han tage en snak med en designer om et helt nyt logo.

Det tyske institut i Taipai - der i virkeligheden er Berlins ambassade - kritiserede logoet i sidste uge:

»Vi beder ejeren af butikken om at fjerne disse skilte med nazisymboler øjeblikkeligt.«

Medierne i Taiwan sammenligner sagen med et optrin i en skole i samme by for to år siden.

I december 2016 bad Taiwans præsidentkontor skolen om at undskylde over for Israel.

Skolen holdt et juleoptog, hvor eleverne var iklædt naziuniformer og bar bannere med svastika. En nazistisk 'sieg heil'-hilsen var også inkluderet i festlighederne.

Det noget specielle juleoptog fik stor, international kritik, og skolens rektor sagde efterfølgende sit job op.