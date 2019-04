Tibets åndelige leder blev tirsdag aften dansk tid indlagt på et hospital i Indien med brystsmerter og hoste.

Dalai Lama er tirsdag aften dansk tid blevet indlagt på et hospital i Indiens hovedstad, New Delhi.

Det oplyser Tenzin Taklha, der er talsmand for Tibets åndelige leder. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 83-årige Dalai Lama er kommet under medicinsk behandling for en infektion, efter at han tirsdag blev indlagt med hoste og smerter i brystet.

Natten til onsdag meldes Dalai Lama i bedring, men han ventes at forblive indlagt et par dage, oplyser talsmanden.

Dalai Lama blev tirsdag fløjet fra Dharamsala for at blive konsulteret af læger i New Delhi.

Dharamsala, som ligger i det nordlige Indien, har været Dalai Lamas tilhørssted, siden han flygtede fra Tibet i 1959.

/ritzau/