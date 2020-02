En sommerdag sidste år fandt man en kvinde ligge død på en afsidesliggende vej ved den norske by Snartemo.

Nu er en ung mand blevet tiltalt for uagtsomt manddrab i sagen.

Det skriver det norske medie NRK.

Det er nu mere end otte måneder siden, at den 28-årige franske kvinde Daisy Mai Tran blev fundet liggende død på en vej nær Snartemo den 2. juni.

Ved siden af hendes lå hendes veninde, en litauisk kvinde i 20'erne, som var alvorligt kvæstet.

Hurtigt stod det klart, at de to kvinder var blevet påkørt - men gerningsmanden havde valgt at flygte i stedet for at stoppe op og hjælpe de to kvinder.

Længe var sagen omgærdet af en del hemmeligholdelse, da politiet holdt kortene tæt.

Det tog derfor noget tid, før politiet meldte ud, at man havde indkaldt en 22-årig norsk mand til afhøring. I begyndelsen var han indkaldt som et vidne, men det blev ændret.

Han gik fra at være vidne til at være sigtet i sagen.

Nu har anklagemyndigheden valgt at rejse tiltale mod ham. Blandt andet for uagtsomt manddrab og for ikke at have hjulpet nogen, der var i en hjælpeløs tilstand.

»Han er tiltalt for at have kørt med promille (alkohol i blodet, red.) og for at være stukket af fra stedet,« siger anklager Hellek Rue fra Agder politidistrikt til NRK.

Den 22-årige mand, der er fra Lister, nægter sig skyldig i anklagerne.

Daisy Mai Tran og hendes veninde var i området i forbindelse med festivalen 'The Bivrost Gathering'.