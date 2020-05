I Spanien vil omkring halvdelen af befolkningen få lov til at bevæge sig ud fra mandag.

Det daglige coronadødstal i Spanien faldt søndag til 143 fra 179 dagen før, oplyser sundhedsministeriet i Madrid ifølge Reuters. Dermed er det samlede dødstal steget til 26.621 fra 26,478 lørdag.

Det svarer ifølge hjemmesiden Worldometers til over 56 døde per 100.000 indbyggere.

De nye data viser samtidig, at antallet af bekræftede tilfælde nu er på 224.390.

I Spanien vil omkring halvdelen af befolkningen få lov til at bevæge sig ud fra mandag, og restauranter vil kunne servere mad uden for i et vist omfang i den første fase af en gradvis genåbning

Regeringen har iværksat en genåbning i fire trin. I første fase må folk også mødes med familie og venner i grupper på op til ti. Det gælder både ude og hjemme, hvis man følger regler om at holde afstand.

Madrid og Barcelona er undtaget, når Spanien tager hul på anden fase af genåbningen og gradvist lemper på de tiltag, der er indført for at begrænse coronavirus.

I anden fase får caféer, restauranter, kirker og lignende steder lov at åbne.

Siden den 2. maj har spanierne haft lov at gå ture og dyrke sport udendørs, men det sker på bestemte tider, alt efter hvilken alder man har.

De hårdest ramte regioner - der er i det, der betegnes som "fase nul" - må vente lidt endnu med at lempe yderligere på tiltagene.

Madrid og Catalonien, hvor Barcelona er hovedby, tegner sig tilsammen for halvdelen af smittetilfældene i Spanien.

/ritzau/Reuters