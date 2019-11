I dag har den 62-årige hotel-milliardær og EU-ambassadør Gordon Sondland et valg. Som hovedvidne i den mulige rigsretssag imod Donald Trump kan han enten smide sig selv eller også den amerikanske præsident ind under bussen.

Samtlige vidner har i løbet af de sidste to uger udpeget Gordon Sondland som bindeledet imellem Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky.

Det var angiveligt den amerikanske milliadær og EU ambassadør, der fortalte Ukraines nyvalgte og uprøvede præsident, at Ukraine ikke ville modtage den lovede (og livsvigtige) amerikanske militærhjælp, hvis ikke de til gengæld leverede brugbart snavs på Trumps politiske modstander, Joe Biden.

»Det er nationens varmeste stol. Og Gordon Sondland skal sidde i den. Jeg er glad for, at det ikke er mig.«

EU-ambassadør og stordonor Gordon Sondland kan trække tæppet væk under Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP Vis mere EU-ambassadør og stordonor Gordon Sondland kan trække tæppet væk under Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP

Sådan siger den amerikanske tv-vært Joe Scarborough onsdag morgen.

Mindretallet i den amerikanske regering, det demokratiske parti påstår, at Donald Trump misbrugte sin magt som præsident og derfor bør stilles for en rigsret. Republikanerne fastholder derimod, at Trump er uskyldig og blot var omgivet af folk, der kørte deres eget spil.

Og i dette spil indtog Gordon Sondland angiveligt en afgørende rolle - bl.a. sammen med Trumps advokat Rudolph Giuliani.

Det var således Gordon Sondland, der som udsendt Trump-medarbejder i Ukraine forsøgte at arrangere møder imellem de to præsidenter og samtidig overbevise Volodymyr Zelensky om, han burde starte og annoncere en efterforskning af Joe Bidens familie og derved forøge Donald Trumps chance for genvalg i 2020.

Den demokratiske leder af efterretningskomitéen Adam Schiff. Foto: POOL - Reuters Vis mere Den demokratiske leder af efterretningskomitéen Adam Schiff. Foto: POOL - Reuters

Allerede i oktober blev Sondland, der ikke har nogen tidligere politisk erfaring, afhørt af den demokratisk-ledede efterretningskomité. Her svor EU-ambassadøren, at der ikke var tale tale som såkaldt 'quid pro quo' - noget-for-noget fra præsident Trumps side.

Få dage senere skiftede Sondland dog mening. Og i et brev til komité-leder Adam Schiff indrømmede Sondland nu, at der netop var tale om en 'noget-for'noget' aftale.

Og før dagens afhøring er spørgsmålet, hvorvidt Sondland igen vil ændre sit vidneudsagn.

'En herre jeg knap kender', siger Donald Trump nu om dagens hovedvidne, Gordon Sondland. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere 'En herre jeg knap kender', siger Donald Trump nu om dagens hovedvidne, Gordon Sondland. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Siden hans første afhøring har adskillige vidner således citeret Gordon Sondland for at sige 'Trump er ligeglad med Ukraine. Han er kun interesseret i at finde snavs på Biden.'

Hvis Sondland i dag lyve i vidneskranken, risikerer han fængselsstraf. Hvis han derimod fortæller, hvad han (måske) ved, risikerer han, at komme på Donald Trumps hadeliste. Og her til morgen har præsidenten på twitter allerede kridtet banen op.

Tidligere har Donald Trump således kaldt Sondland for en 'en familiefar' og 'en stor amerikaner'. I dag lægger præsidenten afstand til ham og beskriver sin stordonor, som 'en herre, jeg knap kender'.

Der er lagt op til en lang men også potentielt eksplosiv dag i sagen imod Trump.