»Jeg blev engang forelsket i en dreng, men han forelskede sig ikke i mig, og jeg tænkte, at det gjorde ondt. Men det viste sig, at det gør ondt at se sin mor dø foran dig.«

Ordene stammer fra 16-årige Katyas dagbog, som er blevet delt på de sociale medier på trods af, at det er barske beskrivelser.

Katya, hvis efternavn ikke er oplyst, skriver om de hændelser, hun har oplevet i krigen. Hun har allerede skrevet om afskeden af adskillige familiemedlemmer, der er blevet dræbt, skriver News.com.au.

Den ukrainske gymnast Lilia Podkopayeva er en af dem, der har delt uddrag af dagbogen på de sociale medier.

»Hvem skulle have troet, at dette ville ske igen,« siger den ukrainske gymnast Lilia Podkopayeva ifølge mediet.

Det er netop krigsbeskrivelser fra en dagbog, der har fået flere til at drage sammenligninger til Anden Verdenskrig.

»Under Anden Verdenskrig lavede nogle børn dagbøger fra koncentrationslejre og fra besatte byer,« skriver Daria Kaleniuk, der er administrerende direktør og medstifter af Anti-Corruption Action Center i Ukraine, på Twitter.

Hun deler også uddrag af dagbogen på de sociale medier.

»Historien gentager sig. Dette er en dagbog over Katya, en 16 år gammel pige fra Mariupol, hvis mor døde i kælderen,« skriver Daria Kaleniuk.

Omkring morens død skriver Katya følgende i sin dagbog:

»Min bror bliver ved med at komme hen til mor og sige; 'mor, sov ikke, du fryser.'«

»Vi vil aldrig besøge hendes grav. Hun er blevet i den fugtige og mørke kælder. Vi gik på toilettet, sov, spiste rester i samme kælder,« står der i dagbogen.

Den ukrainske gymnast Lilia Podkopayeva delte sidst noget fra dagbogen lørdag 2. april.