På vej til dagens vagt på skadestuen på Mount Sinai Hospital i Brooklyn har dr. Melanie Malloy holdt sin egen lille 'dansefest'.

Som enke, alene med små børn, er det lille ritual nødvendigt i skiftet fra alenemor med hjemmeskolede børn til læge på et hospital, der befinder sig lige i coronaens epicenter.

Da hun kommer ind ad døren, gør kolleger hende opmærksom på, at stort set alle deres patienter ligger i respirator.

»Og det ser faktisk ud til at være rigtigt. Stort set alle vores senge er optaget af respiratorpatienter. Alle får ilt. Alle er covid-19-patienter,« konstaterer hun, da hun har været rundt på afdelingen.

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

Også uden for hospitalet holder ambulancerne i kø på gaden, og hvide telte er sat op til at tage imod de patienter, der kun har mildere symptomer.

I dag har de 43 patienter på hendes afdeling.

»Og vi er stort set fyldt op,« siger hun.

Men det er langt bedre end for et par uger siden, hvor de havde mellem 86 og 96 patienter på samme afdeling og 30 mere på vej.

Dr. Melanie Malloy på vej på arbejde. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Dr. Melanie Malloy på vej på arbejde. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

»Det var virkelig hårdt. Virkelig slemt. En forfærdelig uge.«

Men siden har de haft mulighed for at overflytte patienter til andre hospitaler.

»Det har virkelig aflastet vores afdeling, men vi er stadig fyldt op. Helt fyldt op,« siger hun.

I løbet af arbejdsdagen får dr. Melanie Malloy en 28-årig patient ind, som har kvalme og kaster op.

Dr. Melanie Malloy i sit udstyr. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Dr. Melanie Malloy i sit udstyr. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

»Lige nu er alle mistænkt for at have corona. Han ville ikke være den første, som kun havde kvalme og kastede op, lidt diarre eller var lidt svimmel,« siger hun og fortsætter:

»Én ting, vi har lært, er, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvilke af de symptomer folk kommer ind med, som senere viser sig at være covid-19.«

En kollega, der holder øje med patienterne, tilkalder dr. Melanie Malloy. Patienten har svært ved at trække vejret og trækker vejret 40 gange i minuttet.

»Han har fået en iltmaske på, men ser rigtig skidt ud, så vi har tilkaldt hjælp til at lægge ham i respirator,« siger hun på sin vej ind til patienten, der nu bliver overført til intensiv.

Alt IV-udstyr står ude på gangene, så personlaet ikke skal ind til patienterne for at skifte medicin og dermed risikere smitte. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Alt IV-udstyr står ude på gangene, så personlaet ikke skal ind til patienterne for at skifte medicin og dermed risikere smitte. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

På intensiv ligger alle patienter i respirator. Gangene er fyldt op med intravenøst udstyr, der er koblet til patienterne inde på de lukkede stuer. På den måde behøver sygeplejerskerne ikke at gå ind til patienten og udsætte sig selv for smitte, hver gang de f.eks. skal skifte medicin.

»Alle patienter får flere slags medicin, og nogle får også blodtransfusioner,« siger dr. Melanie Malloy.

»Alle her har coronavirus, men nogle får også hjerteanfald på samme tidspunkt. Det sker, og det gør det hele endnu værre,« siger hun og viser et par udskrifter af patienters hjerterytme frem.

Klokken er 22, da dr. Melanie Malloys arbejdsdag slutter. Det har ikke været den værste dag, men hun er alligevel helt drænet.

Nogle coronapatienter får hjerteanfald samtidig. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Nogle coronapatienter får hjerteanfald samtidig. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

»Skræmte mennesker, syge mennesker. Folk, som ikke har meget sygdomsforståelse. Som ikke har mange ressourcer. Det er hårdt,« siger hun og fortsætter:

»Det er hårdt at tænke på, at nogle af de patienter, som jeg har diagnosticeret i dag, måske ikke er her i morgen, når jeg kommer tilbage på arbejde.«

På vej hjem i bilen får hun et opkald på Facetime fra sit yngste barn, der er ked af det og ikke vil sove, før mor kommer hjem.

»Jeg håbede på en måde, at hun sov nu, for jeg er virkelig træt og har mest bare lyst til at gå i seng,« siger hun.

Dr. Melanie Malloy på vej hjem. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Dr. Melanie Malloy på vej hjem. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Det er det hårdeste. At når hun kommer hjem, går barnepigen, og så er der kun hende til at tage sig af børnene – være der for dem – på det stadie, de lige nu er på.

»Det kæmper jeg med, fordi jeg tænker på, hvor meget mine børn lider, fordi jeg bruger alt, hvad jeg har i mig, på arbejdet,« siger hun, men tilføjer så:

»Når alt kommer til alt, er jeg bare glad for stadig at have et job og muligheden for at forsørge min familie.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.