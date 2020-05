»Lige meget hvor udfordrende min nat bliver, hører vi hver eneste dag også gode ting,« siger dr. Sanam Ahmed.

Hun er på vej til sin aftenvagt på den afdeling på Mount Sinai Hospital i New York City, hvor de behandler de allerkritiske covid-19-patienter.

Inden hun tog hjemmefra, fik hun en besked fra en kollega.

Der stod bare et tal.

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

»Det er det antal patienter, hvis liv vi har reddet bare i løbet af det seneste døgn. Antallet af personer, som vi succesfuldt har fået ud af respirator,« siger hun og fortsætter:

»Det er en påmindelse om den modstandskraft, vi har som mennesker.«

Dr. Sanam Ahmed viser rundt på det intensive afsnit og fortæller, at den yngste patient lige nu er 31 år, og de ældste er i 80'erne.

Efter en lang nattevagt og et par timer hjemme i sin seng vågner hun op.

Efter et par timers søvn indhenter tankerne om nattens patienter dr. Sanam Ahmed. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Efter et par timers søvn indhenter tankerne om nattens patienter dr. Sanam Ahmed. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Hendes tanker kredser om en af de patienter, hun mødte i går.

»Hun var meget syg og kun 34 år gammel. Hun kæmpede virkelig med at trække vejret. Hun fik akut åndenød, og jeg måtte lægge hende i respirator,« reflekterer dr. Sanam Ahmed over nattens udfordringer hjemme i sit soveværelse.

»Det var virkelig svært. Men vi fik hende i respirator og overført hende til intensiv.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.