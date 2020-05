»I går, da jeg gik i seng, havde vi over 60 patienter med covid-19, som ventede på at få en hospitalsseng på skadestuen,« siger Matthew Bai.

Han sidder i sin bil. Klokken er lidt i syv. Og han er på vej ind til en ny dag som læge på Mount Sinai Hospital i Queens i NYC – lige midt i coronaens epicenter.

Normalt er gangene på afdelingen tomme og ryddelige. Men nu er der patienter alle steder. Morgenen har været ekstra hård.

Han har netop aftalt med sin kone, at hun sammen med deres 17 måneder gamle datter skal flytte væk fra lejligheden, 'indtil det her er ovre', for at beskytte dem mod at blive smittet, når han dagligt arbejder i et højrisikoområde.

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

»Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at vare. Så i morges, da jeg tog af sted, sagde jeg farvel til min kone og min datter i – jeg ved ikke hvor lang tid – før jeg får mulighed for at se dem igen,« siger han.

12 timer senere – to timer efter han egentlig havde fri – kan han endelig tage masken af.

De har to masker. En, de hele tiden skal bære, som gør det lidt sværere at trække vejret.

Og så den særlige operationsmaske, som skal uden på den anden, når de er i tæt kontakt med covid-19-patienter.

Når de er tæt på covid-19-patienter, skal de have to masker på. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Masken efterlader et ansigt med røde plamager, der hvor den har skavet.

»Det har været en hård dag. Jeg er træt. Så nu tager jeg hjem og prøver at sove,« siger han, da han er på vej hjem til sin nu tomme lejlighed:

»De ting, jeg ser her, er skræmmende. Jeg er skræmt.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.