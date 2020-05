»Jeg ser ikke nyhederne længere. Jeg lever midt i dem,« siger David Van De Carr, der på Mount Sinai Hospital i New York City har ansvaret for at lægge folk i respirator.

»Jeg går ind og ud af covid-19-patienters stuer hver dag. Tro mig, jeg har set det værste,« siger han.

»Det er stort set det, der sker på hospitalet lige nu. Alle er covid-19-patienter.«

Klokken er 6.20, og han sidder i sin bil på vej mod arbejde og fortæller om sin nye hverdag.

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

»Flere gange i løbet af dagen skal jeg holde mine tårer tilbage, fordi…« siger han, går i stå og skubber sine briller op for at tørre tårer væk. »... fordi det er så overvældende,« siger han, skubber brillerne tilbage på sin plads på næsen og forsøger at samle sig.

De seneste mange uger er deres arbejde bare vokset eksponentielt.

»Vi er blevet oversvømmet af en kæmpebølge,« konstaterer han.

»Så selv om vi nu har nået toppen, så hvis det her er normalt...« siger han og placerer højre hånd nederst. »...Så er vi cirka her nu,« tilføjer han og placerer venstre hånd over, så hans ansigt lige præcis kan være imellem de to hænder.

Selvom pandemien ser ud til at ahve toppet, er presset på sygehuset stadig langt over normalen. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Selvom pandemien ser ud til at ahve toppet, er presset på sygehuset stadig langt over normalen. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Da han sidst på dagen igen sidder i bilen på vej hjem fra arbejde, reflekterer han over, hvordan de seneste mange uger har ramt ham.

»Før alt det her var jeg egentlig en ret munter fyr. En stor del af mit job er jo at være glad, når jeg møder mine patienter, og snakke med dem,« siger David Van De Carr og fortsætter:

»Men det her, det har forandret. Jeg prøver bare at slukke ildebrande. Det gør vi alle. Men ja, jeg er stadig i live. Jeg er her stadig. Og i morgen møder jeg igen på arbejde.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.