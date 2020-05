Klokken lidt i syv om morgenen er Matthew Bai, en læge på Mount Sinai Hospital i Queens, på vej til arbejde. Han er presset og slet ikke så afslappet, som han plejer.

»Jeg ved endnu ikke, hvad der venter mig. Kun at der i løbet af natten var mindst en hjertepatient, som kom ind og døde,« siger han i bilen.

»Det er meget det, vi oplever lige nu. At selv om vi får færre patienter ind, så er de mere syge, dem der kommer ind,« siger han og beskriver de patienter, de lige nu får ind på skadestuen:

»Nogle er allerede uden puls. Nogle trækker vejret meget hurtigt. Nogle har meget lav iltmætning og er helt kolde og blå.«

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

Det værste for ham og hans kolleger er de unge patienter, som ender med ikke at klare den.

»Det minder os om, at alle kan blive ramt. Og ærlig talt skræmmer det også mig, for hvis jeg får det, er der ingen, der ved, om jeg bliver et mildt eller meget alvorligt smittetilfælde,« siger han.

I løbet af sin arbejdsdag får han for første gang i flere uger mulighed for at holde en pause, der varer mere end blot et par minutter.

Han får tid til at fordøje det, han oplever. Og det er især de unge patienter, der fylder tankerne. »Dem, vi ikke forventer kommer ind med coronavirus,« som han siger.

Når de er tæt på covid-19-patienter, skal de have to masker på. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

»Det er særligt nedslående, fordi de ellers var raske, havde en familie og måske lige havde skudt karrieren i gang, og pludselig ændres deres liv på et øjeblik,« siger han.

Hans egen familie - en kone og en datter på nu 18 måneder - har han - af frygt for at smitte dem - ikke være fysisk sammen med i nu snart tre uger.

Men hver dag, når han kommer hjem fra arbejde, ringer han dem op på et videoopkald, synger sange og læser historier, inden datteren skal sove.

»Det er de videoopkald, der holder mig kørende,« siger lægen, der bare glæder sig til, at coronapandemien er ovre, så han kan være sammen med sin familie igen.

Efter en lang dag på arbejde ringer Matthew Bai til sin familie fra den tomme lejlighed. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Noget andet, der holder dem kørende, er succeshistorierne - som de heldigvis også får én af denne eftermiddag.

Kvinden, der i sin kørestol bliver kørt ud af hospitalet til The Beatles' ‘Here Comes The Sun’, mens al personale hujer og klapper.

»Det er den bedste følelse, at vores arbejde gør en forskel,« siger han.

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.