Det er fredag aften, og Erick Eiting, lægefaglig direktør på skadestuen på Mount Sinai Hospital i Brooklyn, er lige mødt til sin nattevagt.

Ud over at forsøge at øge antallet af sengepladser har hans fokus den seneste uge været på en kortlægning af, hvem sygdommen rammer.

»Folk med en lavere socioøkonomisk baggrund og etniske minoriteter har større tilbøjelighed til at blive smittet. De er mere tilbøjelige til at blive så syge, at de har brug for intensiv behandling. Og de er mere tilbøjelige til at dø af sygdommen,« siger han og uddyber:

»Det ser ud til, at 911-opkaldene generelt er utrolig høje i New York City. Men alligevel ser vi, at antallet af opkald af en eller anden grund er meget lavere på Manhattan end i de andre områder,« siger Erick Eiting med henvisning til Brooklyn, Queens, The Bronx og Staten Island.

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

Kortlægningen skal gøre dem klogere på forskellene og dermed også klogere på, hvordan man kan få mere kontrol over sygdommen.

Klokken fem natten til lørdag giver Erick Eiting en kort status fra sin nattevagt.

»Vi ser rigtig mange mange coronavirus-patienter. De yngste er i 20'erne, og de ældste er i 80'erne. Et par stykker er blevet flyttet til intensivafdelingen,« siger han.

»Den mest bizarre situation, vi har haft, var en patient, som kom ind med kramper i benene, som så viste sig at have coronavirus. Vi ser altså patienter med mange forskellige symptomer,« siger han.

Erick Eiting holder en lille pause mmidt på natten, hvor han også tager sin maske af. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Erick Eiting holder en lille pause mmidt på natten, hvor han også tager sin maske af. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Heldigvis er der også nogle succeshistorier i blandt.

»Den største, vi har haft her til aften, er en patient, som havde en oxygenmætning på 48 pct. (under 60 pct. betyder, at man er i livsfare, red.), da ambulancen ankom. Nu er vedkommende blevet overført til intensiv, men har det langt bedre,« siger han.

I løbet af ugen har Erick Eiting også arbejdet på at ændre besøgsrestriktionerne, som indtil nu har betydet, at ingen pårørende havde adgang til hospitalet af frygt for smittespredning.

»Vi har besluttet at ændre den for patienter, der er meget tæt på at dø. Vi vil gerne give familiemedlemmer en mulighed for at være ved deres side, når de dør. Så folk ikke skal dø alene,« siger han og fortsætter:

»Det er efter min mening det mest tragiske ved den her sygdom. Fordi den er så smitsom, ender det med, at folk kommer til at dø alene.«

Klokken kvart over otte lørdag morgen har Erick Eiting fri.

»Jeg sluttede min vagt med en meget syg patient, som kom ind og viste sig ikke at have coronavirus. Det var helt mærkeligt at prøve,« siger han.

I det hele taget er hans arbejdsliv på grund af coronaudbruddet meget anderledes lige nu.

Der er mange nye fra andre afdelinger og alles ansigter er dækket til, så det er svært at genkende hianden. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Der er mange nye fra andre afdelinger og alles ansigter er dækket til, så det er svært at genkende hianden. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

Ikke mindst fordi de lige nu er rigtig mange, som kommer fra forskellige afdelinger eller helt andre sygehuse.

»Det er så mange nye, og alle folks ansigter er stort set dækket til. Man genkender slet ikke hinanden længere, så det er et meget andet arbejdsmiljø at arbejde i,« siger han og fortsætter:

»Men jeg føler alligevel, at jeg tager hjem med en positiv følelse af, at vi har gjort en forskel for patienterne.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.