»Jeg prøver ikke at lade mig slå ud, men der er dage, hvor det sker,« siger Tamara Louhis, som er sygeplejerske på Mount Sinai Hospitalet i New York City.

Hver dag beder hun derfor en bøn til Gud, inden hun tager på arbejde. At han må beskytte hende selv og patienterne.

»Jeg er kun et menneske. Og at se patienter i en hospitalsseng dø uden deres familie omkring sig... Der er ingen hos dem. Ingen til at holde dem i hånden,« siger hun og fortsætter:

»Der er ingen, som er der for dem. De kan kun snakke med deres familier i en telefon. At folk skal sige farvel til deres familie på den måde, det kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det må føles.«

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

For et par dage siden havde Tamara Louhis tre døende patienter. Én af dem var langsomt ved at dø, da de tog hende ud af respirator, og lægerne forsøgte at få fat i hendes familie.

De fik fat på en af døtrene på en telefonforbindelse.

Den døende selv var på et stadie, hvor hun formentlig ikke længere registrerede, at hendes datter var i den anden ende af røret.

Men i det øjeblik, datteren fik sin mor i røret, kunne Tamara Louhis som det eneste høre:

»Jeg elsker dig så meget, mor.«

»Og jeg kunne ingenting gøre. Jeg begyndte at græde. Tanken om, at det kunne være mig, der havde en døende mor, som måske kun havde 10 minutter - måske en time - tilbage at leve i, og at jeg ikke kunne være fysisk ved hende og fortælle hende, hvor meget jeg elsker hende,« siger hun og fortsætter:

»Det knuste mit hjerte.«

Tamara Louhis var nødt til at forlade rummet for at græde ud og samle sig.

»Så jeg kunne komme tilbage til arbejdet.«

Selv om hun er glad for anerkendelsen, når hun sammen med sine kolleger bliver udråbt som helte, føler hun sig ikke som en helt.

»Det er mit job. Det er min karriere. Det er det, jeg elsker at lave. Så hver dag går jeg på arbejde, og jeg gør det bedste, jeg kan.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.