Hver morgen tænder Jonas Skovrup Christensen maskinen, finder filteret frem og får sig en god kop kaffe.

Hver dag går han en tur i Kyivs gader, mærker stemningen og tjekker, om de lokale supermarkeder har interessante varer på hylderne.

Og hver aften nyder han et glas rødvin for at få ro i kroppen.

Sådan lyder de tre ting, der har været en fast del af den daglige rutine de seneste ti dage, efter danskerens liv blev vendt på hovedet.

»Det giver en bizar følelse af hygge med rødvin i den her situation, og jeg ved, det er privilegeret, for der er ukrainere, der sulter, fryser i kældre og har mistet deres hjem,« fortæller Jonas Skovrup Christensen fra Kyiv.

Jonas er en af de sidste danskere – hvis ikke den sidste – der befinder sig i den truede ukrainske hovedstad, og herfra beretter han om dagligdagen i storbyen til B.T.s serie 'Dagbog fra Kyiv'.

Allerede de første dage af invasionen var der forlydender om et storstilet russisk angreb på Kyiv, men det er endnu udeblevet, og det kan mærkes i gadebilledet.

Ja, faktisk er luftalarmer og eksplosioner nærmest blevet en naturlig del af livet i byen.

»Jeg går jo ture hver dag, og man kan godt mærke, at ukrainerne er blevet mere vant til den her situation. Folk griner og smiler, mens luftalarmerne hyler. Hvis der lyder en eksplosion, kigger folk lige hen i retningen af den og går videre,« fortæller Jonas Skovrup Christensen.

Det er dog bestemt ikke ensbetydende med, at Kyiv her til morgen kan sammenlignes med Kyiv for en måned siden.

Der er langt færre mennesker. Barrikader og betonklodser på hver en vej. Og så er der selvfølgelig den konstante lyd af brag i baggrunden.

»I forgårs tog jeg min kone Iness ud på en tur for første gang siden invasionen, og det ramte hende hårdt. Der kom et par tårer på kinden,« fortæller Jonas.

Men Jonas oplever ikke kun frygt og sorg hos sine ukrainske medborgere.

Han oplever også en vrede, der er taget til de seneste dage. En vrede mod NATO.

»Der er meget frustration over, at en no fly-zone ikke bliver til noget. Folk taler meget om det, og når præsidenten er ude og sige, at NATO lader ukrainerne blive bombet, så rammer det også befolkningen. Det er klart,« siger han.

Selv forholder Jonas sig sådan, at han med hjertet gerne ville have en no fly-zone, men at han med hjernen også forstår de forbehold, som NATO tager.

Der er dog andre steder, hvor han føler, at Danmark og resten af NATO har svigtet.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi stadig importerer masser af gas fra Rusland, og at vi har russiske diplomater i Danmark. Det skal simpelthen stoppe,« siger han.

Jonas følger nemlig heftigt med i nyhedsstrømmen, mens konen, Iness, og hendes forældre ser film eller andet, der får tankerne væk fra krigen.

Og netop i den forbindelse har danskeren et vigtigt budskab:

»Folk må virkelig ikke misforstå vores relativt gode situation og glemme, hvor mange ukrainere der lider, mangler fødevarer og har mistet deres hjem. Vi er privilegerede,« siger han.