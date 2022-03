Fire par bukser. Ti par boxershorts. En god håndfuld t-shirts.

Sådan lød starten på den pakkeliste, danske Nicolai Kollner var tvunget til at gå i gang med, da han fredag morgen fik en af de opgaver, de færreste mennesker heldigvis får:

At skulle pakke hele sit liv ned i én taske.

Han blev nemlig en af de sidste danskere til at forlade den ukrainske hovedstad, da han fredag aften satte sig ind i en bil med sin veninde, kæreste og kærestens datter og kørte væk fra byen.

»Jeg havde troet, at jeg ville være den sidste dansker i byen, men jeg besluttede mig for, at den ikke gik længere. Jeg har ikke lyst til at være der, hvis bomberne for alvor falder,« fortæller Nicolai Kollner.

B.T. har de seneste dage talt med Jonas Skovrup Christensen, der ligeledes befinder sig i Kyiv, og dag fortsætter vi serien 'Dagbog fra Kyiv' med at tale med Nicolai Kollner.

Nicolai Kollner har ellers ikke følt sig decideret bange den seneste uges tid.

Én gang ramte et russisk missil relativt tæt på ham, da han gik tur, men ellers har danskeren i sin lejlighed – med et nærliggende beskyttelsesrum – følt sig ganske tryg.

Alligevel kunne han fredag ikke længere forsvare at blive i den truede by.

»Jeg tror stadig ikke, at russerne overtager Kyiv, men i takt med at bomberne kom tættere og tættere på, måtte jeg jo også tænke på min kæreste og hendes datter,« fortæller Nicolai Kollner.

Ild nær Kyiv efter flere angreb onsdag Foto: ALISA YAKUBOVYCH Vis mere Ild nær Kyiv efter flere angreb onsdag Foto: ALISA YAKUBOVYCH

Derfor satte den lille familie sig fredag aften ind i en bil og kørte sydpå.

Mens de trillede ud af byen, hørte de utallige skududvekslinger og blev flere gange stoppet for at vise legitimation til den ukrainske defence force.

Det var heldigvis intet problem for familien, så et par timer senere kunne de indlogere sig på et hotel i byen Bila Tserkva, der ligger omkring 100 kilometer syd for Kyiv.

Her har Nicolai Kollner kunnet reflektere over hans nye, ufrivillige titel.

»Jamen, jeg er jo reelt set en flygtning nu, og det er vildt at kunne sige. Jeg har boet i Kyiv siden 2005, og hele mit liv er i den by,« siger Nicolai Kollner, der arbejder med IT, og fortsætter:

»Hele vores liv er i et par tasker lige nu, og jeg ser ikke umiddelbart, at vi foreløbig kommer tilbage. Og når vi gør, så er byen nok helt smadret.«

Tirsdag angreb russerne et stort tv-tårn i Kyiv. Her rydder redningsarbejdere op efter angrebet. Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere Tirsdag angreb russerne et stort tv-tårn i Kyiv. Her rydder redningsarbejdere op efter angrebet. Foto: ROMAN PILIPEY

Lørdag er familien kommet på farten igen, efter Nicolai til sit store held fandt en dunk benzin, hvilket ellers er usædvanligt svært at opdrive i disse dage.

Herefter går turen sydpå, og planen er, at de fire retter kikkerten mod byen Bukavel, der ligger tæt på grænsen til Rumænien.

Her vil de bruge et par dage, mens de følger med i krigens udvikling.

»Det er ikke helt sunket ind for pigerne, at det ikke stopper om en uge, så vi tager det stille og roligt lige nu, og så har jeg lyst til at tage langt væk. Langt væk fra Europa,« siger Nicolai.