Hjemme hos Jonas Skovrup Christensen står der en masse pakkede tasker klar.

I dem er der tøj og en række essentielle fornødenheder, der er alle er nødvendige, hvis Jonas som en af de sidste danskere skal tage flugten fra Kiev.

En beslutning, der kan blive truffet om én time, én dag eller aldrig.

»Jeg føler med i situationen, går lange ture i byen og vurderer hele tiden trusselsbilledet. Vi er klar til at tage afsted når som helst,« siger Jonas Skovrup Christensen, der de seneste dage har rapporteret fra hovedstaden til B.T.s 'Dagbog fra Kyiv'.

Og mandag morgen lagde Jonas Skovrup Christensen hurtigt mærke til en ændring fra de seneste mange dage.

Det, han bedst beskriver som 'tordenvejret', var vendt tilbage.

»Det lyder som et tordenvejr, når der er en masse missiler, som hele tiden eksploderer. Det var der også i sidste uge, og jeg gætter på det, det er sådan en Multiple Missile Launcher,« siger danskeren.

Eksplosionerne er heldigvis stadig udenfor byen, og derfor går hovedstadens borgere stadig rundt i gaderne, mens luftalarmerne hyler.

Til gengæld er det blevet sværere at transportere sig selv rundt i bil.

»Vi var ude for at hente noget benzin tidligere, og der er kommet mange flere barrikader, betonklodser og afspærringer de sidste par dage. Så det var en del af zig zag for at hente vores benzin,« siger Jonas Skovrup Christensen.

Sådan ser det ud på en af de store pladser i Kyiv mandag formiddag Foto: Privatfoto

Og netop de mange forsvarsinitiativer i byen er én af de ting, som ukrainerne nævner, når de diskuterer et meget væsentligt spørgsmål i de her dage:

Kan russerne overhovedet vinde slaget om Kyiv?

Det har mange militæreksperter nok et kvalificeret gæt på, men hos ukrainerne er der ikke tvivl.

»Ukrainerne tror på dem selv og på, at russerne ikke bare sådan tager Kyiv. Du skal tænke på, at der er rigtig mange, der har meldt sig til at kæmpe, og de kender byen ind og ud,« siger Jonas Skovrup Christensen.

Jonas anerkender, at russerne har hænderne på nogen våben, der størrelsesmæssigt sætter ukrainernes til vægs, men han mener, at der andre parametre, hvor styrkeforholdet er modsat:

Blandt andet motivationen for at kæmpe.

»Vi har altså at gøre med ukrainere at gøre, som giver deres liv i kampen for deres hjem, deres kære og deres land. Modsat er der russiske soldater, der måske ikke engang rigtig ved, hvorfor de er her,« siger Jonas.

Jonas Skovrup Christensen og hans ukrainske kone, der begge bor i Kyiv.

Hvornår slaget kommer, er dog ikke til at vide.

Allerede et døgn efter, russerne havde invaderet Ukraine, frygtede mange, at hovedstaden stod over for et nært angreb.

Men den store invasion af Kyiv er udeblevet, og de russiske tropper befinder sig nu på anden ude i udkanten af byen.

Af samme grund har Jonas endnu ikke truffet beslutningen om at tage sin ukrainske kone og hendes forældre ud af hovedstaden.

»Det er klart, at vi tager væk, hvis der kommer en decideret krig midt inde i byen, men indtil videre føler vi os trygge i vores lejlighed, så vi bliver her,« siger han.