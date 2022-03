Kyiv er en besynderlig dag i disse dage.

På den ene side er gadebilledet flere steder fyldt med soldater, vejafspærringer og betonklodser, mens luftalarmerne spiller hovedstaden op.

På den anden side er der mennesker, der går tur med deres hund, står i kø til apoteket og taler i telefon.

Og selvom luftalarmen går i gang, skynder de sig ikke hjem eller i dækning.

»Når man er udenfor, ignorerer man luftalarmerne, men kigger sig selvfølgelig omkring. Lige nu føles det som en søndag formiddag, hvor der ikke er mange på gaden, men stadig liv i byen,« fortæller Jonas Skovrup Christensen.

Danskeren er en af dem, der ikke er flygtet fra Kyiv, og han har derfor indvilget i dag for dag at berette om livet i den truede by til B.T.s læsere.

Det er ingen hemmelighed, at Kyiv er russernes helt store mål, men de seneste dage har der ikke været nogen voldsom eskalering i angreb fra Putins tropper.

Til gengæld kom der natten til fredag en særlig nyhed, der har vækket særlige følelser hos ukrainerne.

»Der var eksplosioner i nat, og da vi vågnede ved 1-2-tiden, kunne vi læse, at russerne havde angrebet atomkraftværket Zaporizjzja, og at det brændte,« fortæller Jonas.

Jonas Skovrup Christensen og hans ukrainske kone, der begge bor i Kyiv.

Nyheden gjorde konen Iness nervøs for en mulig katastrofe af dimensioner.

Der findes næppe mange verdensborgere, der ikke gruer for atomkraft i disse tider, men for ukrainerne rammer bekymringer direkte ned i et gammelt åbent sår.

Et åbent sår, der blev skabt 26. april 1986, da Tjernobyl-atomkraftværkets reaktor 4 eksploderede og resulterede i den værste ulykke i atomkraftens historie.

Tusinder døde, endnu flere er blevet syge, og katastrofen har for altid sat sig i ukrainerne.

»Tjernobyl fylder, og det har det altid gjort. Det er et traume, og når man så hører, at der kan ske en ny katastrofe, så bliver ukrainerne meget utrygge,« fortæller Jonas.

Heldigvis blev branden slukket, men sammen med nyheden fra tidligere på ugen om Vladimir Putins øgede atomberedskab er det noget, som ukrainerne taler meget om.

»Det bekymrer mange, og folk er bange, når Putin går målrettet efter atomkraftværkerne. Det er det, som folk taler meget om lige nu,« siger Jonas.

Her ses et billede fra i nat, hvor atomkraftværket Zaporizjzja blev ramt af skud, og en bygning brød i brand Foto: Zaporizhzhya NPP / HANDOUT

For Jonas, konen Iness og hendes forældres vedkommende handler det lige nu om at gøre sig mere eller mindre klar, hvis der opstår et behov for, at de skal tage ud af landet.

Derfor har ægteparret fredag været forbi en dyrehandel for at finde en blød taske til deres kat, hvis de skal væk.

Og det kan meget vel blive en realitet.

Rusland og Ukraine forhandler i disse dage, og torsdag aften kom der meldinger om, at man var nået til enighed om, at de civile borgere i byerne kan få lov at blive evakueret.

Men Jonas tager først stilling, når der kommer noget officielt.

»Ja, vi har selvfølgelig hørt om meldingen, men vi forholder os til fakta, og lige nu er situationen uændret. Hvis det bliver besluttet, at civile kan blive evakueret, er situationen en anden, og så vil vi vurdere det,« siger han.