Det er torsdag morgen, og gaderne i Kyiv er bomstille.

Tusinder er flygtet ud af byen, endnu flere gemmer sig i deres lejligheder, men danske Jonas Skovrup Christensen vader rundt i den ukrainske hovedstad.

Han er ikke bange, da han torsdag morgen begiver sig ud i byen for at finde et par sko til sin svoger og tjekke udvalget i et bestemt supermarked.

Danskeren er frisk, selvom natten kun har budt på fire til fem timers søvn med et par afbrydelser indimellem.

Jonas er nemlig en af de mange Kyiv-borgere, der har valgt at blive i den ukrainske hovedstad, selvom russernes kilometerlange kolonne af kampvogne og soldater nærmer sig.

B.T. taler i dag og de næste fire dage med Jonas og andre danskere, der hver dag fortæller, hvordan stemningen og livet er i den truede by.

Natten mellem onsdag og torsdag var, som den oftest har været den seneste uge:

Utryg. Overdøvet af luftalarmer. Og med lyden af hinsides eksplosioner.

»I nat var der lidt flere luftalarmer, synes jeg. Eksplosioner kunne vi også høre, men de var ikke tæt på,« fortæller Jonas Skovrup Christensen.

Jonas Skovrup Christensen og hans ukrainske kone, der begge bor i Kyiv.

Han bor normalt med sin kone i en lejlighed i Kyiv, men i disse dage har de fået selskab af konens forældre.

Og det var de fire, der i nat rendte frem og tilbage mellem lejlighedens sove- og badeværelse.

Soveværelset, når luftalarmerne ikke lød, og når trygheden igen var tilbage.

Badeværelset, når luftalarmerne hylede, og frygten for bomber fik de fire til at søge ind i det rum, der er mest centralt i lejligheden.

Her sidder Jonas Skovrup Christensen sammen med konen, svigermoderen og svogeren i nat, mens luftalarmerne lyder i Kyiv

Luftalarmerne er på tragisk vis blevet en normalitet for Kyiv-borgerne, og derfor faldt Jonas og familien også til ro i løbet af natten.

Men da han igen vågnede, var én ting desværre stadig, som den var, da han lagde sig på hovedpuden:

Den russiske militærkonvoj, der har øjnene rettet mod Kyiv, måler stadig mere end 64 kilometer, og selvom det går langsomt, kommer Putins tropper tættere og tættere på.

Ild nær Kyiv efter flere angreb onsdag Foto: ALISA YAKUBOVYCH

Derfor taler danskeren og hans ukrainske venner meget om, at man har en særlig bøn til vejrguderne i disse dage:

At kuldegraderne kan blive så ekstreme, at den russiske fremgang forsinkes og besværliggøres.

»Lige nu er det omkring frysepunktet, men man havde tidligere talt om, at det kunne blive meget koldt i marts, og hvis vi kan ramme omkring 10 til 15 minusgrader, vil det nok gøre det sværere for russerne,« siger Jonas og fortsætter:

»Det er sjældent, at jeg beder om koldere vejr, men det gør jeg altså nu.«

Hvis det skulle ske, ville russerne opleve den samme konsekvens, som de selv drog fordel af under anden verdenskrig, da en modbydelig sovjetisk vinter i 1942 gjorde livet ualmindeligt hårdt for Hitlers tropper og var med til at tippe krigsvægten.

Den nuværende situation i Ukraine skal endelig ikke sammenlignes med krigen på Østfronten i starten af 40erne, og danske Jonas understreger dog også flere gange, at livet lige nu kører videre i Kyiv.

»Folk er ikke i panik, og vi lever livet videre. Kampgejsten er helt i top, og jeg synes, det er vigtigt, at vi – og I medier – ikke gør situationen værre, end den er lige nu,« siger Jonas.