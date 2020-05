Rumkapslen "Crew Dragon" bliver alligevel ikke sendt ud i rummet onsdag aften. Næste forsøg bliver på lørdag.

Opsendelsen af den amerikanske raket "SpaceX Falcon 9" og den tilkoblede rumkapsel "Crew Dragon" er udskudt blot 17 minutter inden planlagt affyring.

Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Vejret over affyringsrampen i Florida er for dårligt.

Opsendelsen var planlagt til at begynde onsdag klokken 22.33 dansk tid.

De to amerikanske astronauter i "Crew Dragon", Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley, sidder fortsat i rumkapslen. Her har de siddet i de seneste timer, imens de ventede på, at raketten blev affyret.

De får nu en ny chance for at blive sendt i rummet lørdag 30. maj.

Det er den amerikanske milliardær og ejer af bilmærket Tesla og rumfartsselskabet SpaceX, Elon Musk, der sammen med Nasa står bag opsendelsen.

Det er første gang i ni år, at USA sender en bemandet raket ud i rummet fra amerikansk jord. Og det er første gang nogensinde, at et privat selskab står bag en opsendelse.

/ritzau/