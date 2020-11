Rumkapslen Crew Dragon må vente et døgn længere med at blive sendt op. Om bord vil der være fire astronauter.

Dårligt vejr har forsinket opsendelsen af Crew Dragon-rumfartøjet med 24 timer.

Opsendelsen skulle have fundet sted lørdag aften lokal tid, men iværksætteren Elons Musks' firma SpaceX og den amerikanske rumadministration, Nasa, må vente til søndag med at sende rumfartøjet afsted mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Det skyldes, at delstaten Florida, hvor opsendelsen skal ske fra, lørdag er ramt af hård vind og vindstød efter den tropiske storm Eta.

Det bliver den første SpaceX-mission, hvor fire astronauter skal op til rumstationen.

Besætningen består af de amerikanske astronauter - Victor Glover, Shannon Walker og Mike Hopkins - og den japanske astronaut Soichi Noguchi.

Det er Noguchis tredje tur til rummet, da han før har fløjet med et amerikansk rumfartøj i 2005 og et russisk i 2009.

Den forestående flyvning bliver anset som SpaceX's første operationelle mission med Crew Dragon.

Cirka 8,5 time efter opsendelsen søndag aften lokal tid kobles Crew Dragon efter planen til ISS og er dermed fremme ved sin destination.

Tidligere i år gennemførte SpaceX en bemandet testflyvning med Crew Dragon-rumkapslen Endeavour med to astronauter om bord.

Det var første gang, at et privat firma stod for opsendelsen af astronauter.

Astronauterne var afsted i to måneder og på den tid nåede de 1024 gange rundt om Jorden.

/ritzau/Reuters