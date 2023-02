Lyt til artiklen

Det var imødeset med stor spænding, da Vladimir Putin her til formiddag ville afholde sin traditionsrige tale til nationalforsamlingen i Rusland.

Men for rigtig mange blev det noget sværere at følge med i talen end planlagt.

Adskillige russiske statsmediers hjemmesider blev ramt af nedbrud under Putins tale, skriver Reuters.

Og ikke nok med det.

Også forbindelsen til online-udsendelsen på den statslige tv-kanal Kanal 1 – som transmitterede talen direkte – blev ramt af adskillige udfald. Det skriver Berlingske.

Ifølge New York Times har en hackergruppe, som kalder sig IT Army of Ukraine, erkendt at stå bag et angreb mod hjemmesiderne.

Reuters citerer det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Ria Novosti for, at nedbruddet skyldes et DDoS-angreb, hvor utallige anmodninger har overbelastet de russiske servere, men Reuters har ikke selv kunnet verificere, hvad årsagen til nedbruddet var.

Vladimir Putin gik i gang med talen klokken 10 og stoppede kort før klokken 12.

