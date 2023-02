Lyt til artiklen

David Bowie stillede spørgsmålet, som nu måske aldrig bliver besvaret: 'Is there life on Mars?'

Forskerne er i hvert fald pessimistiske ifølge fagtidsskriftet Nature Communications.

Et studie fra Cornell University i New York konkluderer, at det kan være vanskeligt – måske endda umuligt – at identificere organisk materiale i stenene på Mars.

Årsagen er simpelthen, at det nuværende udstyr er for svagt til at opdage mikroskopiske organismer.

Forskerne har testet materiale fra ørkener i Chile, hvor forholdene er meget som på Mars. Ørkenen indeholder meget hæmatit, som giver Mars sin røde farve. Det er et jernmateriale.

Hæmatit kan kun dannes, når det kommer i kontakt med vand, og det var således et tegn på, at der havde været vand på planeten.

Men da forskerne forsøgte at finde tegn på meget gamle organismer i ørkenen, kunne de ikke finde nogle. Og det selvom de ved, at de har eksisteret der.

»Risikoen for at få falske negativer i søgningen efter liv på Mars viser behovet for, at vi skal have stærkere værktøjer,« siger Armando Azua-Bustos, der er hovedforfatter bag studiet.

Der er dog stadig håb om at finde ud af, om der har været liv på planeten.

Dels kan der udvikles bedre måleudstyr, men det kan også være, at man kan hente nogle af stenene hjem fra Mars.

»Resultaterne understreger vigtigheden af at returnere nogle prøver til Jorden for at afgøre om der nogensinde har eksisteret liv på Mars,« lyder studiets konklusion.