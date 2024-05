Flere somre i streg har Storbritannien været ramt af – for regionen – ekstrem varme i sommermånederne.

I 2022 var området omkring London den del af landet, der var allerhårdest ramt.

Det havde store konsekvenser. Infrastrukturen var udfordret, flere forstæder blev ramt af brande, og tal fra Office for National Statistics viste, at der i gennemsnit var 2.866 dødsfald på de varmeste dage i 2022, mens der til sammenligning var 1.417 i 1990.

Og det kommer til at fortsætte sådan. Det peger ny research på, skriver Sky News.

De tre sidste årtier har London oplevet 116 dage med temperaturer på over 30 grader. 59 af disse har fundet sted de seneste ti år.

Den udvikling kommer kun til at fortsætte ifølge Det Internationale Institut for Miljø og Udvikling.

»Det bliver varmere i London, og vi er nødt til at handle hurtigt for at tilpasse os denne nye virkelighed,« siger Tucker Landesmann, seniorforsker ved instituttet.

Han slår fast, at denne tilpasning vil blive en bekostelig affære.

»Men omkostningerne ved ikke at gøre noget er også høje i form af folks helbred og tabt produktivitet.«

I december advarede National Audit Office – den britiske udgave af rigsrevisionen – om, at den britiske regering ikke havde en effektiv strategi på plads til at håndtere ekstremt vejr.

Her var det tørke, oversvømmelse, storme og høje temperaturer, de pegede på som de fire trusler.