Gran Canaria, Tenerife og Fuerteventura.

Det er alle populære feriemål for solhungrende danskere.

Men nu er der problemer i paradis.

Ifølge Canarian Weekly vil den spanske regering nu hæve lufthavnsafgiften på De Kanariske Øer.

Stigningen bliver på 4,09 procent, og kommer til at gælde fra 1. marts.

Og den stigning vil blive lagt videre over på blandt andet danskernes flybilletter.

Mediet skriver:

»Den lokale regering mener, at stigningen er uretfærdig, og at den vil skade øgruppens økonomi. Den påpeger, at De Kanariske Øer er en øgruppe, der er særlig afhængig af lufttransport, og at en stigning i lufthavnsafgiften vil føre til dyrere flybilletter.«

Til Canarieavisen siger Maria Fernandez, der er transportdirektør på De Kanariske Øer:

»Her har vi ingen plan B med alternative former for transport. Lufthavnene er strategisk vigtige, og de bør være undtaget for stigning i afgifterne.«

I starten af januar var der også store problemer i blandt andet lufthavnen på Tenerife, hvor dele af bagagepersonalet strejkede.

De var utilfredse med, at Iberia-gruppen, der blandt andet består af Iberia, Iberia Express og Air Nostrum, havde mistet kontrakten i flere store byer.