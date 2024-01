Da amerikanske og britiske fly og skibe i sidste uge begyndte at bombe houthi-bevægelsen i Yemen for at sikre skibstrafikken i Aden-bugten, begyndte man muligvis at ånde lettet op hos de danske rederier.

Men hvis fortællingen er, at man med amerikanske og britiske fly, skibe og bomber nemt kan tage houthierne ud af spillet, så stikker man folk blår i øjnene.

»Der er ingen eksempler i verdenshistorien overhovedet for, at angreb fra distancen kan bekæmpe terror, pirateri eller hvad man nu skal kalde det, som houthierne bedriver,« siger Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa.

Han er tvivlsom overfor de analyser og vurderinger, der lyder, at de amerikanske bombardementer har sat en stopper for houthierne.

For eksempel vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til DR, at amerikanerne er »ved at have styr på det«.

Spørger man Jacob Kaarsbo, kan konflikten og angrebene mod fragtskibene dog sagtens fortsætte længe endnu.

»Houthierne kontrollerer et kæmpe område i Yemen, hvor de kan skjule sig. Hvis man kunne løse problemerne ved bombardementer, så havde man nok også gjort det med for eksempel al-Qaeda i Afghanistan,« siger Jacob Kaarsbo og sammenligner situationen i Yemen med en anden aktuel situation i Mellemøsten.

»I krigen mellem Israel og Hamas befinder sidstnævnte sig på enormt lidt plads, og selv her lykkes det at skjule sig,« siger Jacob Kaarsbo.

Kina forholder sig passiv

Strædet ved Adenbugten er dog åbent for nogle skibe.

Fredag morgen udtalte houthiernes talsmand, Mohammed al-Bukhaiti, at russiske og kinesiske skibe stadig har fri passage gennem strædet.

»Det er med til at undergrave Mærsk og andre rederiers muligheder for at operere i Mellemøsten,« siger Jacob Kaarsbo.

Omtrent en fjerdedel af den yemenitiske befolkning er houthier. Bevægelsen har haft kontrollen over hovedstaden Sanaa siden 2014. Foto: Yahya Arhab/EPA/Ritzau Scanpix

Når det kan lade sig gøre for houthierne præcist at udpege vestligt ejede skibe, så skyldes det, at man får militær støtte fra Iran. Og det er ikke den eneste stormagt, der lukrerer på situationen i Det Røde hav.

Også Rusland og Kina ser begge muligheder i et destabiliseret vest.

»De vil ikke engang være med til at give houthierne en advarsel gennem FN, fordi de vægter deres alliance med Iran over verdenshandlen,« siger Jacob Kaarsbo om kinesernes indstilling til oprørernes angreb.

Det kræver et magtskifte i Yemen

Løsningen er ikke simpel, men det kræver et magtskifte i Yemen, hvor oprørsgruppen lige nu kontrollerer et område af landet, hvor omtrent 60 procent af befolkningen bor.

»Hvis du ikke inde i Yemen får en magtstruktur, der kan holde houthierne nede, så vil de operere i mange år. Alternativet til houthierne er en militær sejr til den internationalt anerkendte yemenitiske regering, siger Kaarsbo.

Det kræver støtte – både militært og logistisk – til houthiernes modstandere i den efterhånden ti år lange borgerkrig i Yemen.

»Hvis vi forventer, at mindre kan gøre det, så stikker vi folk blår i øjnene,« siger Jacob Kaarsbo afsluttende.