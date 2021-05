Angela Rayner skal stadig have en vigtig rolle i Labour. Bare ikke som kampagnechef, oplyser partikilde.

Det britiske oppositionsparti Labour har fyret Angela Rayner som kampagnechef.

Det sker efter dårlige resultater for partiet ved lokalvalg.

Det oplyser en partikilde til nyhedsbureauet Reuters. Flere andre britiske medier rapporterer også, at Angela Rayner, som også er partiets næstformand, er fjernet fra posten.

Hun er dog ikke fjernet som næstformand, da hun er valgt ved en partikongres og derfor ikke uden videre kan fyres fra den tjans.

Ved britiske lokalvalg, der blev afholdt torsdag, har Labour mistet adskillige pladser, som det tidligere var helt utænkeligt, at de ville tabe.

For eksempel vandt premierminister Boris Johnsons konservative parti en overraskende klar sejr i den nordlige engelske by Hartlepool.

Den konservative Jill Mortimer slog klart Labours kandidat med 15.529 stemmer mod 8589. Det ville tidligere have været utænkeligt under en konservativ leder, som ellers er udsat for hård kritik for blandt andet sin håndtering af pandemien.

Sejren giver regeringspartiet en stærk position i et område, som traditionelt har været domineret af Labour.

Labour-leder Keir Starmer har haft svært ved at rejse partiet efter et katastrofalt valg i 2019. Han har sagt, at han er dybt skuffet over situationen og vil tage ansvar for at rette op på den.

Og hans første større skridt i den forbindelse er altså at fyre Rayner som kampagnechef.

- Keir sagde, at han tog fuldt ansvar for resultatet af valgene. Og han sagde, at vi er nødt til at lave ændringer.

- Dette betyder ændringer i måden, hvorpå vi kører vores kampagner i fremtiden. Men Angela vil fortsat have en fremtrædende rolle i Keirs hold, siger en unavngiven partikilde.

/ritzau/Reuters