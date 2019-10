Svenske kaffechefer fortæller om ubetalt overtid, ekstremt stress og grædende medarbejdere hos Espresso House.

Det går stærkt i den svenske kaffeverden. Stress, overarbejde og uopnåelige salgsmål er en del af hverdagen for de ansatte i kaffekæden Espresso House, der også har forretninger i Danmark.

I en artikelserie har det svenske medie Aftonbladet sat fokus på arbejdsvilkårene i kæden, og nu står flere afdelingschefer frem og fortæller om det pres, der kommer fra kædens ledelse.

»Det var totalt umuligt for mig at opfylde kravene,« siger en afdelingsleder.

Som butiksleder i Espresso House har man ingen øvre arbejdstid og ingen ret til overarbejdsbetaling.

En leder fortæller, at hun ofte selv måtte træde til uden betaling, når en medarbejder lagde sig syg.

»Jeg kunne ikke hente ekstra medarbejdere ind, så jeg var ofte selv nødt til at tage derind og arbejde uden at få betaling for det,« siger hun til Aftonbladet.

Samtidig fik hun besked på at slette overtid, som ansatte havde noteret på deres timelister.

Espresso House benytter mange unge ledere. De bliver tilbudt særlige partnerskaber, hvor de bliver lovet en stor bonus, hvis der bliver langet tilstrækkeligt mange kopper kaffe over disken.

Men målene er nærmest umulige at nå, fortæller afdelingschefen.

»Jeg vil påstå, at det kun er i ekstraordinære tilfælde at betaling faldt. Da jeg arbejdede i kæden, blev der foretaget en større renovering i nærheden af min butik. Det fik salget til at falde, men det blev ikke taget i betragtning af ledelsen,« lyder det.

En afdelingschef fortæller om stressede medarbejdere, der ringede til hende og græd i røret.

»På mine få ledige dage tog jeg imod samtaler fra kolleger, som græd hysterisk på grund af presset. De stod ofte alene og havde alt for meget at lave, så jeg måtte tage ind og hjælpe til uden at få løn,« fortæller afdelingslederen.

En pressetalsmand erkender over for Aftonbladet, at arbejdsmiljøet ikke er i top, og at kæden nu vil se på, hvordan det kan forbedres.

Har du erfaringer som medarbejder eller chef i Espresso House? Så send en mail til 1929@bt.dk.