Trafikken begrænses, sportsaktiviteter indstilles og skolerne lukkes i Teheran, hvor smoggen ligger tungt.

Luftforurening har tvunget flere skoler til at lukke i Irans hovedstad, Teheran, søndag.

Det oplyser Teherans viceguvernør.

Smoggen ligger i et tykt tæppe over byen, og myndighederne opfordrer børn, ældre og mennesker med luftvejslidelser til at blive indendørs.

Skolerne er også lukket mandag, tilføjer viceguvernøren, Mohammad Taghizadeh, på statsligt iransk tv.

Også sportsaktiviteter er indstillet på grund af den dårlige luftkvalitet.

Myndighederne har indført regler for biltrafikken i et forsøg på at nedbringe forureningen. Biler med lige nummerplader må køre nogle dage, mens biler med ulige nummerplader må køre på andre dage.

Lastbiltrafik er helt forbudt i Teheran-provinsen.

Arbejdet i de grusgrave, der ligger i regionen, er ligeledes indstillet, meddeler viceguvernøren.

Målinger af luften i Teheran viser, at de fineste og mest skadelige partikler - partikler mindre end 2,5 mikrometer - udgør 145 mikrogram per kubikmeter luft.

Det er næsten seks gange så højt som den maksimumsgrænse på 25 mikrogram, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler.

Flere indbyggere i Teheran beskylder myndighederne for at være skyld i den høje luftforurening, fordi de ikke har udbygget den offentlige transport og har tilladt for meget byggeri på bekostning af grønne områder.

- Så længe embedsmændene sidder i biler med tonede ruder, opdager de ikke, at luften er forurenet. Men når de sidder i en bil som min, finder de ud af, at luften er forurenet, og at noget skal gøres, siger taxichaufføren Mohammad.

/ritzau/AFP