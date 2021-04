Det kan meget vel blive dyrere at drikke en kop morgenkaffe.

Dårlige vejrforhold over en længere periode i Sydamerika har sendt prisen på bønnerne i vejret.

Ifølge Bloomberg er høsten ramt, og det mindre udbud har betydet, at kaffepriserne på eksempelvis børsen i New York i øjeblikket på det højeste niveau i ti år.

Flere forhold har endda skadet produktionen af især Arabica-bønnen, der er den mest udbredte i verden.

En tørke mod slutningen af 2020 påvirkede høsten i Brasilien, der er verdens største kaffeproducent, og lige nu er det store mængder af regn i Colombia, verdens næststørste kaffeproducent, det har samme effekt.

Der skulle være faldet tre gange så meget vand som normalt over kaffeplantagerne i de seneste to måneder, og ifølge vejrudsigterne fortsætter det i de kommende uger.

Roberto Velez, som er direktør for det nationale forbund for kaffeproducenter, fortæller, at den største trussel lige nu er svampeformen bladrust.

»Den har allerede kostet kaffebønderne milliarder af dollars,« fortæller han til Bloomberg.

Høsten i Colombia er i første halvdel af sæsonen faldet med næsten 10 procent, og det sætter priserne på bønnerne i vejret.