Da den amerikanske førstedame – Melania Trump – blev konstateret smittet med coronavirus og begyndte at opleve symptomer, valgte hun at gå ned ad en 'mere naturlig' behandlingsrute.

Den behandling bestod ikke at lægemidler, men i stedet mere af 'vitaminer og sund mad'.

Det fortæller hun i en officiel udtalelse, der er udsendt af Det Hvide Hus.

Det var i begyndelsen af oktober, at det amerikanske præsidentpar blev smittet med den verdensomspændende virus.

Arkivfoto af Donald Trump og Melania Trump. Foto: Carlos Barria Vis mere Arkivfoto af Donald Trump og Melania Trump. Foto: Carlos Barria

Hvor Donald Trump blev indlagt, efter han udviklede en høj feber, og modtog flere forskellige lægemidler – blandt andet remdesivir og dexamethason – var hans hustru ikke nær så hårdt ramt.

»Jeg var heldig, at min diagnose kom med minimale symptomer, selvom de alle ramte mig på én gang og virkede til at være som en rutsjebane af symptomer i dagene efter,« skriver hun.

Hun fortæller, at hun oplevede ømhed i kroppen, udviklede en hoste, fik hovedpiner og følte sig »ekstremt træt det meste af tiden«.

For at komme igennem det, valgte hun at den 'naturlige' behandling:

»Jeg valgte at gå med en mere naturlig rute, når det kommer til medicin, hvor jeg mere gik efter vitaminer og sund mad,« skriver hun i udtalelsen – dog uden at uddybe, hvilke vitaminer eller hvilken mad der var tale om.

Videre skriver hun, at det var en besynderlig oplevelse af være patient:

»Den var en uvant følelse for mig at være patienten, fremfor at være personen der forsøger at opmuntre vores nation til at være forblive rask og sikker. Det var mig, der nu blev passet på og fik en førstehånds-oplevelse af alt det, covid-19 kan gøre,« skriver hun.

Hun opfordrer samtidig den amerikanske befolkning til at forsætte med at leve 'det sundeste liv, de kan':

»En balanceret diæt, frisk luft og vitaminer er virkelig vitale for at holde vores kroppe sunde. For det komplette velvære er medfølelse og ydmyghed lige så vigtige for at holde vores sind stærke,« fortæller Melania Trump.

Førstedamen er siden blevet erklæret rask og er testet negativ for coronavirus. Det samme er hendes mand – og deres søn, 14-årige Barron, som blev smittet sammen med sine forældre.