»Til Neve, mor ser frem til at være der, når du begynder i skolen i år. Og til Clarke: Lad os endelig gifte os.«

Sådan lød ordene fra New Zealands tidligere premierminister Jacinda Ardern, da hun i januar sidste år smed noget af en bombe om, at hun ville trække sig fra den politiske post.

Nogle af hendes ord er nu, knap et år senere, blevet gjort til virkelighed. Lørdag sagde hun nemlig ja til Clarke Gayford efter fem år med en forlovelsesring på fingeren.

Det skriver The Sydney Morning Herald.

Lørdag kunne parret endelig sige ja til hinanden. Foto: Felicity Jean Photography/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Lørdag kunne parret endelig sige ja til hinanden. Foto: Felicity Jean Photography/EPA/Ritzau Scanpix

Brylluppet fandt sted på en vingård i New Zealand foran 50-75 af parrets nærmeste, skriver mediet.

Egentlig skulle kærlighedsfesten have fundet sted i 2022, men blev aflyst på grund af coronapandemien.

I den forbindelse udtalte den daværende premierminister:

»Sådan er livet. Mit bryllup kommer ikke til at finde sted nu, men jeg vil tilslutter mig mange andre newzealændere, der har haft lignende oplevelser som konsekvens af pandemien.«

Årsagen til, at Jacinda Ardern trak sig som premierminister, lød blandt andet på, at hun ønskede mere tid med familien, og at hun 'ikke havde mere tilbage i tanken.'

Ardern var New Zealands premierminister fra 2017 til 2023. Hun blev især kendt for sin strategi for håndtering af coronapandemien, som det amerikanske magasin The Atlantic kaldte »empatisk«.

Hun forlod officielt posten 7. februar 2023.