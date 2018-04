Cyklon har resulteret i voldsomme oversvømmelser i østaten Fiji, hvor flere end 1000 er evakueret.

Nadi. Mindst fire personer er bekræftet omkommet, efter at cyklonen Josie har ramt østaten Fiji i det sydlige stillehav.

Det oplyser lokale medier.

Cyklonen har resulteret i voldsomme oversvømmelser flere steder på øen.

Store dele af turistbyen Nadi ligger således under vand. Josie ramte Fiji med vindstød på op mod 100 kilometer i timen.

Livai Driu, talsmand for politiet i Fiji, siger til et lokalt onlinemedie, at fem personer blev skyllet væk under oversvømmelserne.

- Politiet har bjærget fire lig, siger han.

Eftersøgningen af den femte - en 19-årig mand - fortsætter, tilføjer talsmanden.

Fijis katastrofeberedskab oplyser, at flere end 1000 mennesker er blevet evakueret.

Mandag advarer myndighederne fortsat om voldsomme nedbørsmængder og kraftig blæst.

/ritzau/AFP