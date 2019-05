Mindst 33 mennesker er blevet dræbt efter en cyklon har ramt den østlige del af Indien fredag ifølge Reuters.

Cyklonen 'Fani' er en kategori 5-storm med vindstød på op til 205 kilometer i timen.

Det er en af de største cykloner i flere år, som har hærget Indiens østkyst i delstaten Odisha siden fredag og over weekenden.

Dødstallet kunne have været langt højere, lyder det fra de indiske myndigheder, hvis ikke det havde været for den massive evakuering af befolkningen i dagene før, cyklonen ramte landet.

Banegården i kystbyen Puri efter cyklonen ramte området. Foto: DIBYANGSHU SARKAR Vis mere Banegården i kystbyen Puri efter cyklonen ramte området. Foto: DIBYANGSHU SARKAR

Over 1.2 millioner mennesker blev evakueret i løbet af et døgn med hjælp fra over 45.000 frivillige, lyder det fra Naveen Patnaik, der er øverste minister i delstaten Odisha. Myndighederne brugte skoler og mere sikre bygninger til at få befolkningen i ly for stormen.

For at kunne evakuere blev sirener og højtalere brugt for at gøre befolkningen opmærksomme, ligesom mere end 20 millioner sms'er blev sendt til beboere fra de berørte områder.

I byen Puri har flere hundrede tusinde mennesker mistet deres hjem, efter cyklonen fik fat i tin-tage, el-master og huse.

Regeringen har nu iværksat et massivt genobygningsarbejde på tværs af 10.000 landsbyer og 52 byområder, der alle blev hærget af stormen.

Et offer for naturkatastrofen sidder med sin far i et hospital i byen Puri. Foto: STRINGER REUTERS/Jatindra Dash Vis mere Et offer for naturkatastrofen sidder med sin far i et hospital i byen Puri. Foto: STRINGER REUTERS/Jatindra Dash

Især el-netværket er ramt, og myndighederne forsøger nu at genoprette elforsyningen til brug for nødhjælp.

Cyklonen startede som en tropisk storm i Den Bengalske Bugt, som øen Sri Lanka ligger i, og udviklede sig derefter til en cyklon i kursen mod kystbyen Puri og med videre kurs mod hovedstaden Bangladesh lørdag.

I Bangladesh aftog cyklonen styrke og var i kategori som en tropisk storm.

Der er sæson for cykloner i området lige nu. Sæsonen varer fra april til december, men cyklonen 'Fani' er den værste, der har ramt delstaten Odisha i flere år. Se et overblik over cyklonens kurs i kortet her: