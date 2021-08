Da beredskabstjenesten i Frankrig tirsdag fik et opkald om et ’lig’ i en kanal, forberedte de sig på det værste.

Politi og brandmænd skyndte sig til stedet, men fandt ud af at det var en falsk alarm – en lidt spøjs en af slagsen.

Betjente fra Gendarmerie de la Loire, en form for krydsning mellem politiet og hjemmeværnet i området Loire i kommunen Briennon, mødte op på stedet.

De havde et hold brandmænd med sig.

Det var et par på cykel, der have opdaget den mystiske sorte sæk i vandet blandt grene og siv, som de var sikre på indeholdte en død krop.

Klokken var 12.30, da betjente og brandmænd kom til stedet.

De fik trukket den sorte sæk op fra vandet og blev noget overraskede, da de fik flået den op,

Det viste sig nemlig, at der gemte sig en sexdukke uden hoved i posen.

Gendarmeriet skrev efterfølgende på deres sociale mediekanaler, at man meget gerne ville levere dukken tilbage til ejeren.

De har derfor inviteret vedkommende til at møde op på politistationen, så kan få krop på det dukkehoved, han muligvis har liggende derhjemme. Der er ingen melding om, at ejeren er kommet for at hente sin dukke.