En kriminel cybergruppe var ifølge Europol del af netværk, som har angrebet organisationer i 71 lande.

En gruppe af cyberkriminelle - som menes at stå bag højtprofilerede angreb for millioner af euro - er blevet anholdt i Ukraine.

Det oplyser EU's politiagentur, Europol, tirsdag.

Gruppen er del af et netværk, som ifølge agenturet står bag en række ransomwareangreb mod organisationer i 71 lande.

I et ransomwareangreb holdes data og systemer som gidsel. De krypteres og gøres utilgængelige, og bagmændene kræver så en løsesum for at åbne dem igen.

En 32-årig gruppeleder og fire andre medlemmer er anholdt.

Over 20 efterforskere fra Norge, Frankrig, Tyskland og USA var udsendt til Ukraines hovedstad, Kyiv, for at hjælpe ukrainsk politi.

21. november blev 30 ejendomme i fire forskellige Ukraine regioner - blandt andet Kyiv-regionen - ransaget. Det førte til anholdelserne.

Politiagenturet fremhæver, at anholdelserne er sket på et "kritisk tidspunkt, hvor landet kæmper med udfordringerne i Ruslands militære aggression mod ukrainsk territorie".

Efterforskningen blev indledt i 2019 ifølge Europol. De første anholdelser og ransagninger blev gennemført i 2021.

Netværket, som de fem medlemmer er en del af, har angiveligt krypteret over 250 servere tilhørende store virksomheder.

I alt har det resulteret i tab for flere hundrede millioner euro, menes det.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har beskrevet, at danske virksomheder og myndigheder i stigende grad rammes af ransomwareangreb.

Den type angreb fremhæves blandt andet som en trussel mod energisektoren i Danmark.

Det er blandt andet krigen i Ukraine, som har bidraget til den øgede trussel.

/ritzau/