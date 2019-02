Søndag skal cubanerne stemme om en ny forfatning i landet for første gang siden 1976. Alt tyder på et ja.

Cubanerne gør sig klar til for første gang i flere årtier at stemme om en ny forfatning.

Således er flere end otte millioner cubanere registreret til at stemme ved folkeafstemningen søndag. Den nuværende forfatning er fra 1976.

Modsat tidligere afstemninger, hvor regimekritikere har boykottet eller forstyrret valg, opfordrer modstandere af det enerådende kommunistparti, der har regeret siden 1959, denne gang folk til at stemme nej.

Mens den nye forfatning i et begrænset omfang tillader det frie marked og private investeringer, siger den fortsat, at socialismen og kommunismen er den eneste måde, hvorpå "mennesker kan opnå deres fulde værdighed".

Folkeafstemningen finder sted på et tidspunkt, hvor USA's præsident, Donald Trump, har intensiveret sine angreb på socialismen, som han kalder "en sørgelig og tvivlsom ideologi".

Den cubanske regering, som kontrollerer landets medier, har ført en massiv kampagne, for at folk skal stemme ja til den nye forfatning. Det eneste, regeringen har brug for, er et simpelt flertal.

I 1976 blev Cubas nuværende forfatning stemt igennem med 97,7 procent af stemmerne. Ifølge analytikere ventes den nye forfatning dog at passere med en betydelig mindre opbakning.

- Al denne propaganda har lagt et stærkt pres på folk for at stemme ja. Samtidig har den skabt et billede af, at der er noget galt med dig, hvis du stemmer nej, siger Carlos Alzugaray, professor på universitetet i Havana.

Privat ejendomsret, ægteskab mellem personer af samme køn samt et mål om at opbygge en socialistisk stat er blandt forslagene i udkastet til den nye reform.

Udkastet fastsætter også nye rammer for præsidentembedet. En præsident skal således være under 60 år, når vedkommende bliver valgt første gang, og kan højst sidde i to femårige perioder i træk.

Kommissionen bag forfatningsreformen er ledet af Raúl Castro, leder af Cubas Kommunistiske Parti og tidligere præsident i landet.

