Kvinden kalder sig Elena Sjuvalova.

Og der er især hende, der har trukket sig et spor af tråde så kraftige, at man i Cuba har fået nok.

»Cubas fjender promoverer forfalsket information, der forsøger at plette landets image og fremstille det som medskyldig i disse handlinger, som vi kategorisk afviser,« lyder det i en officiel udtalelse.

Den er tirsdag blevet delt på det sociale medie X af den cubanske udenrigsminister, Bruno Rodriguez, og tonen er usædvanlig skarpt – ikke mindst set i forhold til Cubas mangeårige tætte forhold til Rusland.

For reaktionen er rettet mod netop en række af mystiske handlinger, der relaterer sig til den nære allierede. Det har det uafhængige russiske medie The Moscow Times afsløret.

Tilsyneladende foregår der således et velkoordineret arbejde for at hverve cubanere til at kæmpe på russisk side i krigen mod Ukraine.

Og så er vi tilbage ved Elena Sjuvalova.

For mediet har afdækket, hvordan en person ved det navn i flere Facebook-grupper og på Telegram står bag hovedparten af de opslag, der er lavet.

Vladimir Putin har underskrevet flere love, der skal gøre det lettere for udlændinge at blive soldater i den russiske hær. Foto: Valerij Sjarifulin/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin har underskrevet flere love, der skal gøre det lettere for udlændinge at blive soldater i den russiske hær. Foto: Valerij Sjarifulin/AP/Ritzau Scanpix

De er hovedsageligt rettet mod cubanere bosiddende i Rusland, men i flere tilfælde er henvendelserne endda også blevet rettet direkte mod borgere i Cuba.

Her bliver de lokket med en løn på cirka 14.000 kroner om måneden for at skrive en etårig kontrakt med den russiske hær. Samt russisk statsborgerskab til hele familien.

Og der kan endda blive stillet boliger til rådighed, så et nyt liv i Rusland hurtigt kan påbegyndes.

The Moscow Times har formået at få kontakt til Elena Sjuvalova – og hun fortæller, at hun har hjulpet »adskillige« cubanere til frontlinjen.

Kravene for at blive soldat i den russiske hær er ikke høje.

»Hvis man ikke har et pas, men bare et foto af sig selv, så er det godt nok. Og selv hvis man ikke har et foto, kan man få en kontrakt,« fortæller hun.

Men Elena Sjuvalova ønsker ikke at oplyse, om hun arbejder for det russiske forsvarsministerium.

Rusland har tilsyneladende gang i en større indsats for at skaffe nye soldater til Ukraine-krigen af andre nationaliteter end russisk.

B.T. beskrev forleden, hvordan russisk militær også forsøger at hverve nye soldater i nabolande som Armenien og Kasakhstan.

»Rusland ønsker sandsynligvis at undgå yderligere upopulære, hjemlige mobiliseringer forud for præsidentvalget i 2024,« som vurderingen i den forbindelse lød fra det britiske forsvar.

Over for The Moscow Times fortæller en højtstående officer fra den russiske hær, hvordan han har været chokeret over at opdage, hvor mange internationale soldater, der kæmper på russisk side i Ukraine.

»Der var cubanere, der var serbere. De taler dårligt russisk, og det er ikke det eneste det problem: Det står ikke klart, hvordan man kan arbejde sammen med dem,« lyder det fra officeren, der er anonym:

»Og de er ikke fra en eller anden privat hær (som eksempelvis Wagner, red.). De havde alle kontrakt med forsvarsministeriet.«

Fra cubansk side understreges det i udtalelsen fra udenrigsminister Bruno Rodriguez, at landet notorisk er mod enhver brug af lejesoldater.

»Cuba er ikke en del af krigen i Ukraine,« lyder det også:

»Og Cuba vil til enhver tid handle kraftigt mod enhver form for menneskehandel, der har til formål at rekruttere lejesoldater og bruge våben mod et hvilket som helst andet land.«

Der er dog efter alt at dømme cubanere, der finder livet som soldat i den russiske hær tillokkende. I hvert fald fortæller en anonym cubansk statsborger, at han har ansøgt om at blive indrulleret.

»De betaler godt, og jeg har brug for pengene. Og jeg vil sandsynligvis slå mig ned i Rusland efterfølgende,« lyder det.