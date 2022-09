Lyt til artiklen

Søndag tog Cuba en stor beslutning.

For her besluttede befolkningen sig for i en folkeafstemning, at homoseksuelle nu må gifte sig og adoptere. Det skete med et flertal jasigere med to tredjedele af stemmerne, mens nejsigerne stod for en tredjedel.

Det skriver Reuters.

»Retfærdigheden er sket fyldest,« skriver Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, på Twitter som reaktion på valgresultatet.

Valgresultatet tikkede ind, mens Miguel Díaz-Canel sad til møde, hvor han var med til at forberede beredskabet, når orkanen Ian tirsdag forventes at passere det vestlige Caribien.

Videoer fra Twitter viser da også en begejstret præsident, fordi han var med til at føre kampagne for at loven skulle gennemføres.

Ud af de 8,4 millioner indbyggere, som er i cuba, så fandt 74 procent af de stemmeberettigede hen til stemmeurnerne.

Udover at homoseksuelle nu må gifte sig og adoptere, så blev det også stemt igennem, at der må oprettes fagforeninger, og der nu med en række tiltag vil være øget ligestilling mellem mænd og kvinder.