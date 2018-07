Nationalforsamlingen i Cuba drøfter et udkast til en forfatningsreform med vidtgående ændringer.

Havana. Cuba lægger op til markante samfundsændringer i en ny forfatning, som nationalforsamlingen i Havana debatterer denne weekend.

Det enerådende kommunistparti har allerede godkendt reformudkastet, og når det er stemt gennem parlamentet, skal det blåstemples ved en folkeafstemning.

Privat ejendomsret, ægteskab mellem personer af samme køn samt et mål om at opbygge en socialistisk stat er blandt forslagene i udkastet.

Den nuværende forfatning fra 1976 taler om at opbygge et "kommunistisk samfund", men det punkt er udeladt i udkastet.

Kommunistpartiet skal dog fortsat være den øverste ledende magt i samfundet og staten.

- Det her betyder ikke, at vi forkaster vores idéer, siger præsidenten for nationalforsamlingen, Esteban Lazo, ifølge de statslige medier.

Cuba er ganske enkelt kommet ind i en anden æra efter Sovjetunionens sammenbrud, forklarer han. De to lande var i flere årtier nære allierede, og Cuba fik massiv økonomisk støtte fra Moskva.

Reformen lanceres bare tre måneder efter, at Miguel Díaz-Canel afløste Raul Castro som præsident.

Den indebærer også, at der skal udpeges en statsminister, der skal lede ministerrådet, som tilfældet var før 1976.

Der er i udkastet også elementer, som ifølge nyhedsbureauet Reuters vil styrke de politiske institutioner og skabe en mere kollektiv ledelsesstruktur.

Under næsten 60 års styre af den afdøde revolutionsleder Fidel Castro og hans yngre bror Raul har magten været koncentreret på ganske få hænder.

Den 86-årige Raul Castro trak sig som præsident i april. Men han er fortsat leder af kommunistpartiet og vil beholde den post indtil 2021. Castro er også formand for den kommission, der har udarbejdet forfatningsreformen.

Udkastet fastsætter også nye rammer for præsidentembedet. En præsident skal således være under 60 år, når vedkommende bliver valgt første gang og kan højst sidde i to femårige perioder i træk.

Den nye forfatning vil også anerkende udenlandske investeringer som en vigtig del af samfundsudviklingen.

