Horst Seehofer bekræfter, at han er klar til at forlade Bayern til fordel for en ministerpost i Berlin.

Berlin. Bayerns ministerpræsident, Horst Seehofer, som er formand for det konservative CSU, bliver som ventet tysk indenrigsminister.

Det sker, hvis ellers socialdemokraternes medlemmer støtter en kommende stor koalition mellem CSU, CDU og SPD.

Det siger partitalsmand Jürgen Fischer til det tyske nyhedsbureau dpa.

Den 68-årige CSU-formand bekræfter over for Bild, at han er parat til at skifte Bayern ud med Berlin.

- Hvis afstemningen i SPD falder på plads, så træder jeg definitivt ind i forbundsregeringen, siger Horst Seehofer til avisen.

Dermed vil han sige farvel til posten som ministerpræsident i Bayern.

/ritzau/