Det blev en alt andet end behagelig rejse for den 46-årige brite Kay Longstaff, der i weekenden var på vej til Venedig med cruiseskibet Norwegian Star.

»Jeg er vældig heldig, at jeg er i live,« sagde hun til kroatiske medier, før hun blev eskorteret ind i en ventende ambulance efter 10 ufrivillige timer i bølgen blå.

Skibet var omkring 100 km ud for kysten, da hun kort før midnat lørdag faldt over bord. Klokken 02.17 natten til søndag blev det opdaget, at Kay Longstaff var væk. Mandskabet om bord slog straks alarm og varslede den kroatiske kystvagt. Derudover deltog passagerskibe, cruiseskibet Celebrity Constellation og et fly fra det kroatiske forsvar i eftersøgningen.

Her ses Kay Longstaff sammen med sine redningsmænd, den kroatiske kystvagt. Foto: CROATIAN COAST GUARD/EPA/RITZAU SCANPIX

Heldigvis havde overvågningskamaeraer på skibet fanget øjeblikket, hvor Kay Langstoff faldt over bord fra bageste dæk - og derfor kunne redningsmandskabet lokalisere omtrent, hvor hun befandt sig. Søndag klokken 9.40 blev hun fundet - 1,3 kilometer fra det sted, hun var faldet fra skibet.

Mike Tipton, der er ekspert i overlevelse i havet ved University of Portsmouth, mener, der er to vigtige grunde til, at hun klarede sig under de svære vilkår: temperaturen og et stille hav. Fra december til april er temperaturen i Adriaterhavet højst 15 grader varm, hvilket man ikke kan overleve i længere end seks timer. Men når vandet er mellem 20 og 30 grader, som det er i august, kan man klare sig i 25 timer, forklarer han over for The Guardian.

Her ses selve redningsaktionen. Foto: CROATIAN COAST GUARD/EPA/RITZAU SCANPIX

»Kuldechokket kan få folk til at indtage vand i det øjeblik, man falder i havet,« siger han og anslår, at der kan være tale om to til tre liter vand.

Kay Longstaff forklarede ifølge den kroatiske kystvagt, at hun er i god form som følge af, at hun dyrker yoga. Hun har også fortalt, at hun sang undervejs for at holde sin kropstemperatur oppe.

Det er stadig uklart, hvorfor hun faldt over bord, og hændelsen vil blive efterforsket.