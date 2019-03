Flere af spillerne fra Bangladeshs cricketlandshold var tæt på skyderiet ved en af moskéerne i New Zealand.

Flere af spillerne på Bangladeshs cricketlandshold var angiveligt på vej ind til en af de moskéer, som blev angrebet i Christchurch i New Zealand.

Spillerne sad i en bus, der var kommet tæt moskéen, da de hørte skud og slap derfra i god behold.

Det skrev holdets præstationsanalytiker, Shrinivas Chandrasekeran, efterfølgende på Twitter.

- Lige sluppet fra skuddene. Hjertet pumper hurtigt, og der er panik overalt, skriver han.

Omtrent samme besked kommer fra spilleren Tamim Iqbal.

- Hele holdet blev reddet fra angrebsmændene. En forfærdelig oplevelse. Jeg håber, at I beder for os, lyder det fra Tamim Iqbal.

To moskéer blev angrebet natten til fredag dansk tid i den newzealandske by. Ifølge landets premierminister, Jacinda Ardern, er mindst 40 blevet dræbt ved angrebene.

Tre personer er blevet anholdt. En af de formodede gerningsmænd er australsk.

Ifølge Mario Villavarayen, der er fysisk træner på cricketholdet fra Bangladesh, så spillerne ikke selv en gerningsmand. Men oplevelsen har alligevel sat sit aftryk.

- Jeg talte med dem kort efter. De lå på jorden og begyndte så at løbe. Hele træningsstaben var på hotellet, siger han.

På baggrund af episoden er en cricketlandskamp mellem New Zealand og Bangladesh blevet aflyst efter fælles beslutning.

Der var tale om en testkamp, som skulle afvikles lørdag i Christchurch.

New Zealands cricketchef, David White, mener ikke, at der giver mening at spille en kamp efter de voldsomme angreb.

- På vegne af cricket i New Zealand vil jeg kondolere over for de pårørende.

- Jeg har talt med chefen for Bangladeshs hold, og vi er enige om, at det er upassende at spille cricket nu, siger han.

/ritzau/AP