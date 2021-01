Briterne har reelt været forsvarsløse mod den nye covid-19-variant, der på få uger har lagt landet ned. Landet er nu i højeste alarmberedskab. Det samme kan meget vel ske i Danmark.

Først var det London og dele af England, der blev overvældet af den nye voldsomt smitsomme covid-19-variant. Mandag formiddag valgt Skotland at lukke ned fra midnat.

»Den nye mutation står nu for mere end halvdelen af al smitte,« sagde førsteminister Nicola Sturgeon ved et pressemøde mandag.

»Alle skal blive indendørs ved lov. Man må kun forlade hjemmet, hvis man har en godkendt årsag, og skal arbejde hjemmefra, hvis det er muligt,« sagde Nicola Sturgeon ved pressemødet.

Regeringen påbyder nu alle borgere i England at blive hjemme, og så vidt muligt blive inden døre Boris Johnson

Sent mandag aften holdt premierminister Boris Johnson så pressemøde. Her annoncerede han, at England følger trop:

»Regeringen påbyder nu alle borgere i England at blive hjemme, og så vidt muligt blive inden døre… Jeg er overbevist om, at vi er i den sidste og afgørende fase i kampen mod coronavirus, og netop derfor er det vigtigt, at vi handler nu og handler resolut,« sagde Boris Johnson

Smittetrykket vil stige markant

Storbritanniens markante nedlukning kommer efter en voldsom eskalering af smittede med den nye britiske covid-19-mutation kendt som B117. I løbet af de sidste uger har mutationen bredt sig fra området omkring London, hvor den blev til. Nu er den fundet i mindst 37 andre lande verden over, deriblandt Danmark.

Den muterede virus menes at være op til 70 procent mere smitsom, og ifølge Nicola Sturgeon kan man lægge op til 0,7 procent til smittetrykket med den nye virus.

Boris Johnson påbyder alle borgere at blive hjemme. Foto: POOL Vis mere Boris Johnson påbyder alle borgere at blive hjemme. Foto: POOL

»Jeg er mere bekymret for udviklingen lige nu end på noget tidspunkt i løbet af pandemien,« sagde Nicola Sturgeon.

Ustoppelig smitte

Den nye mutation har fuldstændigt udkonkurreret de andre covid-19-varianter. Undersøgelser viser, at smittetrykket steg markant i London selv i november, hvor London var i lockdown.

»Vi kan konstatere, at denne variant smitter meget lettere, måske bare ved en kort berøring. Det betyder også, at de forsvarsmekanismer, vi har anvendt indtil nu, simpelthen ikke slår til,« sagde sundhedsminister Matt Hancock på BBC mandag.

Det virkeligt bekymrende ved den nye mutation er selve smitsomheden. Den ser ikke ud til at være mere dødelig, men nok heller ikke mindre. Det er mængden af smittede på samme tid, som har tvunget det britiske sundhedssystem i knæ.

Der har de seneste dage været lange køer foran Londons store hospitaler af ambulancer med covid-19-syge, der må vente i timevis på at komme til. På trods af, at det britiske sundhedsvæsen har haft måneder til at forberede sig, så havde man ikke forventet noget i denne kategori. Patienter sendes nu ud af storbyen, men hospitalerne rundt om i England fyldes også op, og der er reel frygt for kollaps.

Kan også ske i Danmark

Frygten må være, at virus formodentlig vil opføre sig på samme måde i Danmark som på den anden side af Nordsøen. Hvis det er tilfældet, vil de andre covid-19-varianter om få uger være udkonkurrerede, og vi vil stå i en barsk situation med et højt smittetryk.

Det vil øge presset på regeringen for at foretage nye nedlukninger allerede nu, der kan sænke hastigheden, hvormed det muterede virus breder sig i samfundet.

B.T. kontaktede mandag eftermiddag uden held Sundhedsministeriet for at få en kommentar til den dramatiske udvikling i Storbritannien, og hvorvidt det vil få følger for situationen herhjemme.