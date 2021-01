En sundhedsmæssig tragedie er i fuld gang i Manaus, millionbyen i Brasilien, som man ellers troede, ville være delvist beskyttet mod Covid-19s anden bølge. Ny variant smitter tidligere smittede.

Scenerne foran Manaus hospitaler ligner noget fra en skrækfilm.

Folk der ikke kan få vejret, forsøger febrilsk at nå hospitalsdøren.

Lokale fotografer filmede forleden flere yngre mennesker med akutte åndedrætsproblemer foran et hospital.

En yngre kvinde faldt om og blev båret væk.

»Jeg forstår ikke at der ingen iltapparater er herude. Jeg har mistet tre familiemedlemmer. Min svoger er lige død,« sagde en grædende Neli Freitas til AlJazeera.

Hospitalerne kan slet ikke følge med. Mange steder er man løbet tør for ilt.

Forleden sejlede man store iltbeholdere over grænsen fra Venezuela, et af verdens økonomisk hårdest kriseramte lande. Så stor er krisen i Manaus og de nærliggende områder.

Andre billeder fra Manaus viser et hold af læger og sundhedspersonale, der beder til Gud om hjælp.

»Der er en fornemmelse af vantro og raseri over, at vi er blevet efterladt til os selv uden hjælp fra regeringen. Det vi er vidner til, er en massakre på lokalbefolkningen. Det er som at være med i en horrorfilm,« sagde en anonym sundhedsansat til The Guardian.

Manaus er ellers blevet fulgt nøje, fordi det var den storby i verden, der i første bølge i foråret havde den måske højeste smitteprocent.

Det anslås, at op mod 70 procent af befolkningen dengang blev smittet, og byen skabte overskrifter verden over, fordi man ikke kunne følge med til at nå at begrave alle de døde.

En af Manaus kirkegårde, hvor der i januar er begravet over 3000 coronadøde, udvides for at gøre plads til endnu flere. Vis mere En af Manaus kirkegårde, hvor der i januar er begravet over 3000 coronadøde, udvides for at gøre plads til endnu flere.

Derfor var det også ventet, at Manaus ville opnå flokimmunitet og have stor modstandsdygtighed mod anden bølge af Covid-19, men i løbet af december har en ny covid-variant bredt sig som lynild i befolkningen.

»Det vi ser, er, at folk der kun havde en begrænset smitte sidste gang, tilsyneladende ikke er modstandsdygtige overfor den nye variant,« udtalte infektionsspecialist Marcus Venecia Lacerda til NPR.

Det særligt bekymrende ved den brasilianske er, at det allerede nu står klart, at den kan smitte mennesker, der allerede har været smittet med Covid før.

En sund og rask 29 årig kvinde fra Manaus blev behandlet for covid både i marts og med den nye variant i december. Forskere undersøger på højtryk, i hvor høj grad den nye mutation smitter tidligere smittede.

Den nye brasilianske variant, kaldet P.1. har en del tilfælles med den britiske covid-variant og den sydafrikanske ditto. Storbritannien har forbudt al indrejse og stoppet alle fly ikke bare fra Brasilien, men også fra Portugal.

»Manaus frygtelige skæbne lige nu er en advarsel til hele verden om, at flokimmunitet i sig selv ikke nødvendigvis er nok til at beskytte os mod Covid. Og at selv efter at vi er blevet vaccineret, så vil der være behov for ekstra omtanke,« skriver tidligere Harvard-professor William A. Haseltine i Forbes Magazine.

Hvor Storbritannien har lukket grænserne, så er der fortsat åbne rejsemuligheder til resten af Europa fra Portugal, som er tæt forbundet med Brasilien.

Der er nu to brasilianske varianter. P.1, som er den, der hærger i Manaus, og P.2, som især er fundet i Rio de Janeiro og Sao Paolo.