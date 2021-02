»Dette er Europas største udbrud af den sydafrikanske variant. Vi må gøre alt menneskeligt muligt for at forhindre yderligere smitte,« sagde Østrigs kansler, Sebastian Kurz, ved en pressekonference torsdag.

Østrig er nemlig blevet epicentret for en truende europæisk smittebombe med den frygtede sydafrikanske covid-19-mutation.

En soldat på orlov ser ud til at være patient nul i et bekymrende udbrud i alpelandet.

Hele Tyrol lukkes nu fuldstændig lukket ned, Tyskland har samtidig lukket grænserne mod Østrig og Tjekkiet, og østrigsk militær og politi er sat ind i det, den østrigske regering beskriver som den største politiaktion til dato.

De østrigske skisteder lukkes nu helt ned undtagen for lokale. Alle resturanter og barer lukkes Foto: STR

Smitten i Østrig er et skræmmende eksempel på, hvor let det kan gå galt. En soldat fra Schwaz i Tyrol kom hjem til barrakkerne efter en orlov, hvor han havde været en tur i udlandet.

Nogle dage senere udviklede han og en anden soldat symptomer og testede efterfølgende positive. En screening viste, at de begge havde pådraget sig den sydafrikanske corona-mutation – i fagsprog kendt som B1351.

Derefter gik det stærkt. Ni andre soldater fra samme militærbarak testede positiv, og nu er mere end 400 i Tyrol smittede med den.

Den sydafrikanske variant, der har bredt sig til store dele af Afrika, formodes at være både mere smitsom og sværere at bekæmpe. En sydafrikansk undersøgelse forrige uge viste, at AstraZenecas vaccine er langt mindre effektiv mod denne mutation.

Her ses et center i Wien, hvor der foretages antigentests. Foto: ALEX HALADA (arkiv)

Tyskland har nu lukket grænserne mod Østrig, og der er udrejseforbud fra Tyrol-regionen uden en negativ PCR-test. Alligevel beskyldes den østrigske regering for at have været for lemfældig i forhold til covid-19-restriktioner.

Der er, siger eksperterne, begrundet frygt for, at Østrig kan blive epicenter for en ny europæisk smittebombe, der kan lægge samfundet ned.

»Vi er på vej mod et nyt Ischgl. Tyrol tager ikke dette alvorligt nok,« sagde Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, torsdag.

Den østrigske virolog Stefan Turner giver ham ret:

»Østrig har intet lært af de voldsomme begivenheder i 2020, da Østrig blev arnested for massespredning af covid-19 over hele Europa. Vi reagerer fortsat for langsomt på pandemiens udvikling,« sagde han til avisen Der Standard.

Der er meldinger fra Wien om en støt stigning af coronasmitte med den sydafrikanske og brasilianske mutation i Wien, og tyske sundhedseksperter frygter konsekvenserne.

»Vi har set en massiv stigning i smitten med de farligere varianter, og der er begrundet frygt for en helt ny epidemi oven i den, vi har i forvejen. Hvis dette fortsætter, frygter jeg, at vi ikke når at vaccinere nok mennesker til at undgå dette,« sagde den tyske virolog Melanie Brinkman Helmholtz i Der Spiegel.

Indtil videre lukkes skiområdet Tyrol fuldstændigt ned i 10 dage, men samtidig påbegyndes en forsigtig genoplukning af de større byer, hvilket har skabet hovedrysten blandt en række sundhedseksperter.