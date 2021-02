Middellevealderen i USA er faldet med et helt år i den første halvdel af 2020. Det er ifølge eksperterne en følge af coronaviruspandemien.

Hele befolkningens middellevealder er nu på 77,8 år. Det fremgår af tal fra Center for Disease Control and Prevention, CDC, skriver BBC.

Men ændringen er endnu mere udtalt for de etniske minoritetsgrupper. Farvede mænd oplevede den største nedgang i levealderen, der faldt med hele tre år i perioden mellem januar og juni 2020.

Mænd, der er latino, oplever, at deres levealder er faldet med to år og fire måneder gennem den tilsvarende periode.

Der gøres klar til en patient på et hospital i Los Angeles. Foto: MARIO TAMA Vis mere Der gøres klar til en patient på et hospital i Los Angeles. Foto: MARIO TAMA

»Man skal tilbage til Anden Verdenskrig for at finde en tilbagegang som denne,« fortæller doktor Robert Anderson fra centret til nyhedsbureauet AP.

En amerikansk mand kan nu forvente at leve i 75 år og en måned. Det er et år og to måneder mindre end i 2019. Kvindernes alder forventes at blive godt et år mindre, nemlig 80,5 år.

Det er coronavirussen, der er skurken, ifølge CDC. Den har fået middellevealderen til at falde brat.

Det har ikke mindst en væsentlig effekt, at USA er landet med verdens højeste dødstal som følge af coronavirus. Knap en halv million amerikanere har mistet livet.

Læger og sygeplejersker gør klar til at operere i intensivafdelingen på et hospital Los Angeles. Foto: MARIO TAMA Vis mere Læger og sygeplejersker gør klar til at operere i intensivafdelingen på et hospital Los Angeles. Foto: MARIO TAMA

Statistikken viser også, at coronavirussen har været slemmere ved amerikanske minoriteter, end den har været for den hvide del af befolkningen.

Men coronavirussen er ikke den eneste årsag til, at levealderen falder. Også overdoser med narkotika spiller ind.