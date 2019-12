Det var ikke blot alt for høj fart, der var skyld i den ulykke, som endte med at koste både den amerikanske countrysangerinde Kylie Rae Harris og teenageren Maria Elena Cruz deres liv tilbage i december.

Det skyldtes også alkoholpåvirkning.

Det slår det lokale politi - Taos County Sheriff’s Office i staten New Mexico - nu fast i en pressemeddelelse.

Allerede helt fra begyndelsen mistænkte politiet, at for høj fart og alkohol kunne have spillet en rolle i den tragiske ulykke, der fandt sted den 4. september.

En træt og grådkvalt Kylie Rae Harris postede en video fra sin køretur gennem New Mexico få timer før, hun blev dræbt i en trafikullykke. Vis mere En træt og grådkvalt Kylie Rae Harris postede en video fra sin køretur gennem New Mexico få timer før, hun blev dræbt i en trafikullykke.

Den 30-årige countrysangerinde Kylie Rae Harris kørte den dag i retning mod byen Taos, da hun kørte op bag i en forankørende.

Sammenstødet førte til, at sangerindens bil endte i den modsatte kørebane - hvor hun kolliderede frontalt med den 16-årige Maria Elena Cruz' bil.

Ingen af de to overlevede - og de blev begge erklæret døde på stedet.

I tiden efter har politiet indsamlet data fra bilerne, hvilket viste, at Kylie Rae Harris kørte alt for stærkt, da ulykken skete.

Helt præcist kørte hun 164 kilometer i timen, da hun kørte op bag i den forankørende bil, og da hun efterfølgende kolliderede med teenagepigens bil, skete det med 152 kilometer i timen.

Derudover har en blodprøve vist, at Maria Elena Cruz ikke var alkoholpåvirket på tidspunktet for ulykken. Det var countrysangerinden til gengæld.

'Rapporten viser, at frøken Harris på tidspunktet for sin død havde en alkoholkoncentration i blodet på 0,28, hvilket er mere end tre gange den lovlige mængde (i staten New Mexico, red.), når man sætter sig bag rattet,' lyder det fra Taos County Sheriff’s Office.

Efter at politiet har færdiggjort efterforskningen af sagen, har familien til Kylie Rae Harris udsendt en udtalelse i sagen, hvori de giver udtryk for, at de er kede af, at alkohol spillede en rolle.

»Familien til Kylie Rae Harris har modtaget blodprøven og beklager dybt, at alkohol bidrog til Maria Elena Cruz' og Kylies død,« lyder det i udtalelsen, som fortsætter:

»Ingen familie bør udsættes for det hjerteknusende i at miste et barn.«

Få timer før sin død, havde Kylie Rae Harris optaget og delt en video på Facebook, der viste, at hun var rørt til tårer, mens hun kørte gennem New Mexico på vej til Taos. I videoen forklarede hun, at stedet mindede hende om alle de familiemedlemmer, hun havde mistet gennem årene, som kom fra eller boede i byen.

»Stort set alle, som var her, er døde, bortset fra min onkel - inklusiv min far, og nu begynder jeg at græde,« sagde sangerinden blandt andet i videoen, som blev det sidste, man så til hende før ulykken skete.